Álvaro Fidalgo tiene poca continuidad en el Betis y América intentó concretar su regreso, pero Santiago Baños reveló que no se pudo.

Álvaro Fidalgo podría haber regresado al América en el mercado pasado, o al menos existió la posibilidad según los dichos de Santiago Baños, el director deportivo del conjunto azulcrema. Pero una situación personal hizo que esa opción se caiga.

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Álvaro Fidalgo es uno de los futbolistas que dejaron una huella en el ciclo tan exitoso de André Jardine con Las Águilas. Luego el centrocampista regresó a España, fichó con el Betis y el ‘Maguito’ podría haber regresado pero la posibilidad no se concretó.

Santiago Baños sobre Álvaro Fidalgo

“Tuvimos una conversación con él días antes de que cerrara la ventana de transferencias, fue una posibilidad. Fidalgo lo pensó, pero tenía un tema personal porque quiere tener su hijo en España, entonces eso lo hacía más complicado”, comentó el directivo del América en una entrevista en TUDN.

“Pero siempre es una posibilidad que pueda regresar, es su casa y siempre lo recibiremos con los brazos abiertos“, agregó Santiago Baños acerca de Álvaro Fidalgo. La declaración del director deportivo de Las Águilas contrastan con los dichos del futbolista hace unas semanas, cuando el ‘Maguito’ negó que existió una posibilidad de regresar.

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Álvaro Fidalgo no es muy considerado en Betis (Getty Images)

“Todo mundo lo sabe que era muy feliz en el Ame, pero sentía en ese momento que también por mi familia, por todo, ahora voy a ser papá también tenía que volver un poco más cerca de la familia, era importante y estuve ahí gracias a Dios en momentos difíciles, me alegro de haber ido para allá. Mucha gente sacó muchas cosas este verano, algunos hasta hicieron programas de que ‘ya está de vuelta’, no, nada qué ver“, comentó Álvaro Fidalgo en agosto pasado.

El futbolista de la Selección Mexicana no está teniendo el paso esperado por el Betis. Después de un buen inicio en su llegada, luego fue sumando cada vez menos minutos y en esta temporada solo ha disputado cinco partidos bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. Es por eso que se seguirá hablando de un posible regreso al América.

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En síntesis