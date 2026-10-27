Guillermo Almada tiene al América como único líder de la Liga MX y es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título del Apertura 2026. No obstante, todavía falta que termine la etapa regular del torneo y luego comienza lo más importante: la Liguilla.

Publicidad

De todos modos, mucha gente está contenta con los primeros meses de trabajo de Guillermo Almada y así lo manifestó también Brian Rodríguez, uno de los futbolistas más destacados de Las Águilas, quien incluso dijo que le gusta más que André Jardine.

Brian Rodríguez sobre Guillermo Almada

En el podcast “Sabor a Futbol” con Daniella Durán, la conductora le preguntó al uruguayo cómo se lleva con el nuevo cuerpo técnico. “Bien, muy bien. Sé que marcaba una diferencia desde el aspecto físico pero no lo esperaba tanto. No me imaginaba lo que era entrenar con Almada, la intensidad que le pone a los partidos, la importancia en todos los sentidos, de la comida, de todo“, comenzó diciendo Brian Rodríguez.

“Creo que ha cambiado mucho todo. No digo que con el anterior (André Jardine) no tengamos eso, pero sentí algo muy diferente“, agregó el uruguayo, a lo que luego la presentadora le preguntó si Guillermo Almada le gusta más que André Jardine.

Publicidad

Brian Rodríguez con André Jardine (Getty Images)

“Sí, sí, me gusta la intensidad que le pone a los entrenamientos y a los partidos“, concluyó el delantero del América en relación al entrenador charrúa. Recordemos que Brian Rodríguez ganó cinco títulos con André Jardine como técnico y fue tricampeón de la Liga MX, pero Guillermo Almada le ha llegado de otra manera al uruguayo.

América parecería estar destinado a llegar lejos con Guillermo Almada, pero la Fiesta Grande aún no empezó y es ahí cuando Las Águilas tendrán que demostrar su jerarquía. El ‘Rayito’ ha disputado 16 partidos con su nuevo DT, en los que convirtió 8 goles y dio 6 asistencias.

Publicidad

En síntesis