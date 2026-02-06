Tigres UANL ha tenido un irregular comienzo de torneo, con dos triunfos, un empate y una derrota, acumulando todos los resultados posibles. Así, el último subcampeón del futbol mexicano buscará otra victoria cuando reciba a Santos Laguna este viernes en Nuevo León. Un Volcán colmado espera una nueva alegría en el inicio del fin de semana.

En la antesala del encuentro, Guido Pizarro confirmó la formación titular de los ‘Felinos’ para el choque ante los ‘Guerreros’, con un equipo más ‘esperable’ en la previa. Sin embargo, la sorpresa estuvo en la banca: Rodrigo Aguirre ni siquiera firmó planilla para el compromiso del día de la fecha por la jornada 5 del campeonato.

El ‘Búfalo’ es el último refuerzo de Tigres, proveniente del América. El delantero uruguayo, con extenso recorrido en la Liga MX, puede desempeñarse tanto como centroatacante como de extremo. No obstante, no estará disponible para este siguiente juego del torneo ante Santos Laguna. La afición aún no podrá ver los primeros minutos del charrúa.

La ausencia del fichaje para este compromiso del Clausura 2026 tiene que ver con que el acuerdo se terminó de cerrar este viernes y aún no tuvo ni una práctica junto al equipo. Por ello, primero esperaron que viaje a Monterrey, luego aguardarán que tenga algunos entrenamientos bajo las órdenes de Pizarro, y luego sí lo contarán. Hay muchas expectativas puestas en Rodrigo Aguirre.

Un ex Rayados vestirá la camiseta de Tigres [foto: Getty]

¿Cuánto pagó Tigres por la compra de Búfalo Aguirre al América?

El conjunto auriazul adquirió el pase delantero en apenas ¡1.5 millones de dólares!, según informó Eduardo Torres en el programa regio RG La Deportiva. Mientras que en el América su ciclo estaba desgastado, en Tigres esperan sacar lo mejor de él. Y el propio futbolista buscará volver a su ‘prime’ pensando en llegar al Mundial de mitad de año con la Selección Uruguaya.

¿Cuándo debuta Rodrigo Aguirre como jugador de Tigres?

El estreno del ‘Búfalo’ con Tigres UANL se espera para el domingo 15 de febrero, cuando el cuadro regio visite a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. En aquel enfrentamiento, correspondiente a la sexta jornada del Clausura, Rodrigo Aguirre podría sumar sus primeros minutos desde la banca. La habilitación llegará en las próximas horas y podrá hacer oficialmente su presentación.

La alineación de Tigres ante Santos Laguna sin Rodrigo Aguirre:

Nahuel Guzmán .

. Jesús Garza .

. Joaquim Pereyra .

. Édgar López .

. Vladimir Loroña .

. Fernando Gorriarán .

. Rómulo Zanré .

. Diego Lainez .

. Juan Brunetta .

. Marcelo Flores .

. Ángel Correa.

¿A qué hora juegan Tigres vs. Santos Laguna por el Clausura 2026?

El partido entre los ‘Felinos’ y los ‘Guerreros’ tendrá lugar HOY viernes 6 de febrero, con sede en el Estadio Universitario de Nuevo León, a partir de las 19.00 hora CDMX, por el duelo correspondiente a la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX.

¿Qué canal transmite EN VIVO Tigres vs. Santos Laguna por el Clausura 2026?

El compromiso entre auriazules y verdiblancos se podrá sintonizar EN DIRECTO por televisión, en forma exclusiva, a través de la pantalla de Azteca 7. Además, se podrá seguir de manera online, vía streaming, por medio de las plataformas de FOX One y Azteca Deportes Network.

