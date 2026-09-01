¿Edson Álvarez podría llegar al América ante salida de Cáceres?

El West Ham no le dio la salida a Edson Álvarez y ante la baja de Sebastián Cáceres en América es uno de los nombres que suena.

Hace unas horas se cerró el mercado de fichajes en Europa y uno de los mexicanos de los que se estaba pendiente era de Edson Álvarezy es que su poca actividad en el West Ham, puso a pensar que Nuno Espírito Santo ya no lo quería en el plantel y se comenzaron a buscar opciones para que el “Machín” pudiera continuar su camino.

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Sin embargo, entre los clubes que estuvo sonando eran la Real Sociedad y el Olympiacos, pero en las últimas horas nada se pudo concretar con ninguno de los conjuntos; el primero fue por el fichaje de Mamadou Sarr, mientras que el cuadro griego terminó por fichar a Gustavo Puerta, quedándose así fuera de estas dos opciones.

¿Podría llegar Edson Álvarez al América?

Sin embargo, aunque el mercado se mueve dentro de Europa, aún podrían llegar a la Liga MX algunos jugadores del extranjero. En este caso, el nombre de Edson volvió a sonar entre algunos aficionados para que pueda reforzar al conjunto azulcrema. Y es que precisamente hoy, se dio a conocer la baja de Sebastián Cáceres del América.

Guillermo Almada apuntó que sí estarán en busca de un elemento que cubra la defensa central, pese a que ya cuentan con algunas opciones internas, pero podrían apostar por su exjugador de fuerzas básicas que tendría una oportunidad más. Tomando en cuenta que se puede acoplar muy bien a esa zona, pero podría haber un pero en esto.

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Y es que al liberar una plaza de No Formado en México, la opción no sería que fueran por otro jugador nacional, sino por un extranjero, ya que los otros cuatro que habilitaría ahí son mexicanos. La buena es que como el West Ham busca un préstamo, podría volver a Europa en caso de tener un buen nivel estando en el Nido.

En síntesis