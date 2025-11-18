Pronósticos España vs Turquía: La Furia Roja busca sellar su clasificación mundialista

Bolavip México te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en España vs Turquía, por las Eliminatorias UEFA.

España busca sellar su pasaje a la próxima cita mundialista cuando enfrente a Turquía en el Estadio de la Cartuja. El entrenador Luis De La Fuente presentará un equipo alternativo. Líder e invicta, con 19 goles a favor y ninguno en contra, La Roja le dará la oportunidad a jugadores que habitualmente no son titulares ya que solo una derrota por siete o más goles de diferencia lo envía a la repesca. Por otra parte, llevan 30 partidos oficiales sin perder.

Del otro lado, el equipo de Vincenzo Montella, que ya tiene asegurado el segundo puesto, buscará terminar con una victoria su participación en el Grupo E.

En la previa del partido, nuestro analista te presenta los tres mejores pronósticos para que contemples antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en España vs Turquía

Total de goles: Más 3.5 1.83 Dará una asistencia: Fermín López 4.33 Dará una asistencia: Hakan Çalhanoğlu 11.00

Festival de goles en el Estadio de la Cartuja

En ocho de los últimos 10 compromisos de España, se registraron al menos cuatro goles. Esta misma tendencia se dio en cuatro de las anteriores cinco presentaciones de Turquía.

En el juego disputado en Konya, el equipo de Luis De La Fuente goleó por 6-0.

Fermín reparte una asistencia

Fermín López dio cuatro asistencias en sus últimos cuatro juegos con el Barcelona. Dos en la victoria por 3-1 en LaLiga, y otras dos en el empate 3-3 frente a Brujas en Bélgica en la Champions League.

Çalhanoğlu crea un gol

Hakan Çalhanoğlu repartió cuatro asistencias en cinco compromisos con Turquía en las Eliminatorias UEFA. Dio dos en la goleada por 6-1 ante Bulgaria en Sofía y otras dos en el 4-1 ante Georgia en casa.

España vs Turquía: últimos partidos