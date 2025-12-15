Es tendencia:
logotipo del encabezado
NFL

Kansas City Chiefs confirmó la gravísima lesión de Patrick Mahomes

El mariscal de campo de 30 años tuvo que retirarse del campo en el último cuarto de la derrota de los Chiefs ante Los Angeles Chargers.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Patrick Mahomes se lesionó ante Los Angeles Chargers
© GETTY IMAGESPatrick Mahomes se lesionó ante Los Angeles Chargers

Kansas City Chiefs vivió este domingo uno de los días más difíciles en los últimos largos años. El cuatro veces campeón del Super Bowl quedó sin chances de clasificar a los Playoffs de la NFL -a falta de tres partidos para que termine la Temporada Regular- luego de perder contra Los Angeles Chargers por 16-13. Sin embargo, eso no fue la única mala noticia del día.

Publicidad

Patrick Mahomes se marchó del campo visiblemente adolorido luego de una embestida en el último cuarto. Ahora bien, el diagnóstico fue el peor: rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. En otras palabras, el QB deberá pasar por quirófano y enfrentará a una larga recuperación.

Tweet placeholder

“Una resonancia magnética ha confirmado que el QB de los Chiefs, Patrick Mahomes, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda durante el partido de hoy. Patrick y el club están explorando actualmente opciones quirúrgicas”, comunicó Kansas City Chiefs en redes sociales luego de la derrota.

Publicidad

De esta manera, el tricampeón de la NLF no podrá disputar las instancias finales no solo por su grave lesión, sino también porque su equipo no logró clasificar. La última vez que Kansas City no avanzó a Playoffs fue en 2014, cuando terminaron la temporada regular con un record de 9-7.

Así se produjo la lesión de Patrick Mahomes

Ya es oficial: la NFL confirmó qué artista se presentará en el show de mediotiempo del Superbowl 2026

ver también

Ya es oficial: la NFL confirmó qué artista se presentará en el show de mediotiempo del Superbowl 2026

En síntesis

  • Patrick Mahomes sufrió rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda.
  • Kansas City Chiefs quedó eliminado de los Playoffs tras perder 16-13 ante Chargers.
  • El equipo no se perdía la postemporada de la NFL desde el año 2014.
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Tireek Hill le responde a Patrick Mahomes por su desesperado pedido de rezo
NFL

Tireek Hill le responde a Patrick Mahomes por su desesperado pedido de rezo

La lección de Hurts a un compañero estelar de Patrick Mahomes
NFL

La lección de Hurts a un compañero estelar de Patrick Mahomes

Comparación de salarios entre Patrick Mahomes y Parsons en la NFL
NFL

Comparación de salarios entre Patrick Mahomes y Parsons en la NFL

Andrés Vaca da a sus nuevos grandes de la Liga MX tras el título de Toluca
Liga MX

Andrés Vaca da a sus nuevos grandes de la Liga MX tras el título de Toluca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo