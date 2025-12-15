Kansas City Chiefs confirmó la gravísima lesión de Patrick Mahomes

Kansas City Chiefs vivió este domingo uno de los días más difíciles en los últimos largos años. El cuatro veces campeón del Super Bowl quedó sin chances de clasificar a los Playoffs de la NFL -a falta de tres partidos para que termine la Temporada Regular- luego de perder contra Los Angeles Chargers por 16-13. Sin embargo, eso no fue la única mala noticia del día.

Publicidad

Publicidad

Patrick Mahomes se marchó del campo visiblemente adolorido luego de una embestida en el último cuarto. Ahora bien, el diagnóstico fue el peor: rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. En otras palabras, el QB deberá pasar por quirófano y enfrentará a una larga recuperación.

Tweet placeholder

“Una resonancia magnética ha confirmado que el QB de los Chiefs, Patrick Mahomes, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda durante el partido de hoy. Patrick y el club están explorando actualmente opciones quirúrgicas”, comunicó Kansas City Chiefs en redes sociales luego de la derrota.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, el tricampeón de la NLF no podrá disputar las instancias finales no solo por su grave lesión, sino también porque su equipo no logró clasificar. La última vez que Kansas City no avanzó a Playoffs fue en 2014, cuando terminaron la temporada regular con un record de 9-7.

Así se produjo la lesión de Patrick Mahomes

ver también Ya es oficial: la NFL confirmó qué artista se presentará en el show de mediotiempo del Superbowl 2026

En síntesis

Patrick Mahomes sufrió rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda .

sufrió rotura del en su . Kansas City Chiefs quedó eliminado de los Playoffs tras perder 16-13 ante Chargers .

quedó eliminado de los tras perder ante . El equipo no se perdía la postemporada de la NFL desde el año 2014.

Publicidad