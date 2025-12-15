Fin del misterio alrededor de Ilia Topuria. El campeón de peso ligero de la UFC había sorprendido a propios y extraños semanas atrás al anunciar su retiro temporal de las MMA para resolver “un momento difícil en su vida personal“. Sin embargo, este lunes 15 de diciembre emitió un revelador comunicado en el que dio más detalles sobre lo sucedido.

Publicidad

Publicidad

Si bien ya se sabía que el altercado tenía que ver con Giorgina Uzcategui Badell -su pareja y madre de sus dos hijos-, ahora el propio Topuria la acusó sin nombrarla de extorsión, falsas denuncias y hasta “sustracción de dinero y objetos personales”. Además, dejó en claro que todo se resolverá en la justicia.

Ilia Topuria celebra con sus cinturones y Giorgina aplaude en el fondo (GETTY IMAGES)

El duro comunicado de Ilia Topuria

Tras una pequeña introducción para poner en contexto a sus seguidores, Topuria escribió: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que solo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos”.

Publicidad

Publicidad

Además, aseguró que tiene pruebas documentadas que prueban su inocencia. Y asegura: “Están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente no solo por intento de extorsión, sino también por falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, además de por todas las amenazas recibidas“.

Todo esto llegó en medio de los rumores de ruputura con su pareja, a quien iría apuntado este comunicado. De hecho, en uno de los párrafos, Ilia dice: “He intentado mantener silencio para proteger a mis hijos”. Es decir, excluyó a Giorgina Uzcategui Badell de esa protección a la cual se refiere.

ver también ¿Cuándo es la próxima velada de UFC en 2026?

Publicidad

Publicidad

En síntesis