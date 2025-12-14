¿Cuándo comienza el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX?

Este domingo se definirá un nuevo campeón del futbol mexicano. Toluca tendrá la posibilidad de consagrarse bicampeón si logra remontar la serie en el Nemesio Díez ante su gente, mientras que Tigres buscará volver a levantar un título de Liga MX, defendiendo la ventaja obtenida en el partido de ida como local. Con el Apertura 2025 llegando a su fin, la atención empieza a trasladarse rápidamente hacia el próximo torneo.

Una vez concluida la final, los equipos de la Liga MX tendrán muy poco margen de descanso. El calendario ya está definido y el Torneo Clausura 2026 comenzará el próximo 9 de enero, lo que implica que, especialmente para los finalistas, el regreso a la competencia oficial se dará en menos de un mes tras haber disputado la serie por el campeonato.

Con la primera jornada programada para la segunda semana de enero, el Clausura 2026 se extenderá hasta finales de mayo, cuando se dispute la gran final de vuelta. En concreto, el duelo decisivo por el título está previsto para el 24 de mayo, apenas una semana antes de la final de la Concachampions.

Fechas clave y cambios del Clausura 2026

Dentro del calendario oficial, el Clausura 2026 contará con varias jornadas dobles que se jugarán a lo largo del certamen. Están programadas para las jornadas 2, a disputarse el 13 y 14 de enero; la jornada 9, el 3 y 4 de marzo; y la jornada 16, los días 22 y 23 de abril. Estos compromisos serán fundamentales para el acomodo de la tabla general antes de la recta final.

En cuanto a la Liguilla, los cuartos de final se jugarán a inicios de mayo, con los partidos de ida el 2 y 3, y los de vuelta el 9 y 10 del mismo mes. Posteriormente, las semifinales se disputarán entre el 13 y 17 de mayo, mientras que la final se jugará a doble partido, con la ida el 21 de mayo y la vuelta el 24, fecha en la que se conocerá al campeón del Clausura 2026.

Más allá del calendario, el torneo presentará modificaciones importantes en su formato y reglamento. Debido al Mundial de 2026 y a la carga internacional por la Concachampions, se decidió eliminar el Play-In, por lo que los equipos clasificados del primero al octavo lugar avanzarán directamente a la Liguilla. Además, la fase final se disputará sin jugadores convocados a selecciones nacionales y se permitirá la presencia de hasta nueve futbolistas extranjeros en cancha durante la Liguilla, cambios que prometen un Clausura 2026 diferente y cargado de expectativas.

