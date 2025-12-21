Este Clausura 2026 será complicado para el Club América, ya que Luis Ángel Malagón es el portero que se encamina para ser el titular de la Selección Mexicana en el Mundial, ante esto, la opción como el indicado para estar en el Nido es precisamente Rodolfo Cota, por lo que se mencionó que el equipo estaba en busca de un portero para el primer plantel.

¿Max Serrano llega al primer equipo?

Sin embargo, este domingo se confirmó la noticia de que en Coapa ya tenían portero y se trataba de Max Serrano, un arquero proveniente de la Sub 21 de Toluca que estaría reforzando a esta misma categoría en las Águilas. Esto llamó la atención porque prácticamente no llega como la competencia de Cota, pero lo hace indirectamente.

De acuerdo con el periodista Jonatan Peña, el arquero será ese titular de la Sub 21, pero el plan es que justamente Paolo Bedolla quien lo venía haciendo bien con esa plantilla, sea la otra opción en el primer equipo, es decir, como esa competencia de Cota ante la ausencia de Malagón, por lo que su llegada impacta a esta escuadra.

¿Quién es Max Serrano?

Su nombre es Max Alejandro Serrano, tienen 19 años de edad y nació en Arizona, Estados Unidos. Para estar en el arco cuenta con una buena altura de 1.85 metros. Una de las virtudes que se le encuentra es que tiene buen juego aéreo, algo que muchas veces se ha puesto en duda, incluso con los del primer equipo y puede salir jugando con los pies.

Llega tras terminar su contrato con la escuadra de los Diablos Rojos, pero fue parte de los Cimarrones de Sonora durante su estancia en la Liga TDP, de donde salió a préstamo con opción a compra en junio de 2024 justamente con rumbo al Estado de México, ahora formará parte del conjunto azulcrema en el próximo torneo.

En síntesis

