Pronósticos México vs Paraguay: un amistoso clave para cerrar el año con una mejor sensación

Bolavip México te ofrece los mejores pronósticos para apostar en México vs Paraguay, amistoso que se jugará en Estados Unidos.

Si bien los duelos de preparación no suelen ser determinantes, en esta ocasión los entrenadores le darán trascendencia. México choca ante Paraguay con una sensación incómoda por los últimos resultados (acumula cinco sin ganar), por lo que tratará de enderezar el rumbo.

En la antesala de este desafío, que se jugará en el Shell Energy Stadium, en Houston, Estados Unidos, nuestro especialista te ofrece los mejores pronósticos para que contemples a la hora de hacer tu apuesta deportiva.

Pronósticos México vs Paraguay

Gol antes del minuto 87: si 1.87 Resultado del primer tiempo: empate 2.07 Total de tiros de esquina: menos de 8.5 1.80

Habrá gol tempranero

En tres de los últimos cuatro partidos que disputó México, las estadísticas señalan que hubo al menos una emoción antes del minuto 37 de la etapa inicial.

El registro es idéntico en el seleccionado paraguayo: en tres de sus últimos cuatro partidos, hubo al menos un festejo en dicho lapso de tiempo.

Gol antes del minuto 87: si – 1.87 en Betano

Al descanso, igualados

En México se evidencia una tendencia muy marcada en el último tiempo. Sin ir más lejos, en ocho de los anteriores diez juegos que afrontó, se fue al descanso igualado en el marcador.

En Paraguay, también se visualiza una situación similar. En cuatro de los últimos cinco partidos, los primeros 45 minutos de juego finalizaron sin sacarse ventaja.

Resultado del primer tiempo: empate – 2.07 en Betano

Habrá pocos tiros de esquina

Las estadísticas son elocuentes. En ocho de los últimos nueve partidos que disputó México, hubo menos de nueve corners entre los dos seleccionados involucrados.

Total de tiros de esquina: menos de 8.5 – 1.80 en Betano

Cuotas en México vs Paraguay

México vs Paraguay: últimos enfrentamientos directos