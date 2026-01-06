¿Cruz Azul, River o Santos? Sebastián Villa rompió el silencio y reveló en qué club quiere jugar

Sebastián Villa es un extremo de 29 años que actualmente juega en Independiente Rivadavia de Mendoza. No obstante, el colombiano no seguirá en dicho equipo argentino porque quiere jugar en un club más importante y Cruz Azul, River Plate y Santos de Brasil mostraron interés en el delantero.

Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, reveló que quieren recibir 12 millones de dólares por Sebastián Villa. Parece una cifra muy alta considerando que cumplirá 30 años en 2026. En relación a los clubes interesados, el colombiano tiene claro dónde jugar: en River Plate.

“He visto el interés y con mi representante hemos tomado la decisión. Le dije que sí, que me gustaría jugar en River. Es mi futuro y el de mi familia, quiero seguir creciendo“, comenzó diciendo Sebastián Villa el lunes a la noche en Picado TV, un programa de streaming de Argentina.

“Si me llama (Marcelo) Gallardo, viajo mañana. Soy un tipo muy fuerte de la cabeza. Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo, no tengo problema. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera”, agregó el extremo colombiano.

Sebastián Villa enfrentando a River con Boca (Getty Images)

Sebastián Villa estuvo en Boca de 2018 a 2023 y abandonó el club en conflicto, luego de que el Xeneize lo apartó tras ser condenado a dos años y un mes de prisión preventiva por violencia de género. El colombiano jugó el último año y medio en Independiente Rivadavia, donde fue campeón de la Copa Argentina en 2025.

Cruz Azul y Santos, segundas opciones

Germán García Grova, periodista argentino especializado en el mercado de fichajes, reveló en la última hora que Santos tenía la intención de ofrecer 5 millones de dólares por Sebastián Villa, pero que el colombiano desistió de ir a Brasil por su intención de jugar en River Plate.

Por otro lado, Sebastián Srur, periodista partidario de River Plate, mencionó que Cruz Azul sería el único equipo que puede ‘arrebatarle’ al equipo argentino el fichaje del colombiano. “Con Riquelme la relación no quedó bien, pero si me toca darle la mano, no tengo problema porque no soy rencoroso. Soy un profesional y mi trabajo es jugar al fútbol”, sentenció Sebastián Villa.

En síntesis