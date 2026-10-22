A dos años de la polémica en los Juegos Olímpicos: qué fue de la vida de Imane Kheliff

A dos años de consagrarse con la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de -66 kg, Imane Khelif retoma sus aspiraciones deportivas tras superar momentos complejos en su trayectoria. La pugilista argelina, protagonista de intensos debates mediáticos durante la cita olímpica por su condición de mujer hiperandrógina, se encuentra lista para dar el salto definitivo al campo profesional.

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Imane Khelif está lista para el profesionalismo

El regreso de Khelif a los cuadriláteros tendrá como escenario París a mediados de diciembre, bajo la organización del experimentado promotor Yacin Berrabah. Según reveló el periódico L’Equipe, la velada contempla como posibles sedes el Dôme de París o el Clichy Hall, a la espera de confirmar la rival oficial y los detalles televisivos del combate durante la primera semana de noviembre.

Para concretar esta nueva etapa en el profesionalismo, la deportista contó con el respaldo financiero de su principal patrocinador de cosméticos en Argelia, cuyo ejecutivo gestionó el acuerdo por sus primeras tres contiendas. El equipo de trabajo busca plataformas de transmisión de gran alcance para proyectar su imagen a nivel global, sin cerrar la puerta a alianzas futuras con grandes promotoras de la disciplina.

Imane Khelif fue campeona olímpica en París 2024. (GETTY IMAGES)

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De forma paralela a sus presentaciones rentadas, la campeona de 26 años mantiene firme el sueño de defender su corona en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sin embargo, la pugilista enfrenta un panorama administrativo adverso ante World Boxing, entidad que le impidió disputar el Mundial de Liverpool en septiembre de 2025 al exigirse pruebas genéticas específicas sobre el gen SRY.

Ante este escenario restrictivo, Imane sostiene la postura de someterse únicamente a exámenes regulados por el Comité Olímpico Internacional y recurrió ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para recuperar sus derechos deportivos. Mientras se resuelve el conflicto en los estrados internacionales, la medallista de oro enfoca sus entrenamientos en Madrid para demostrar que puede rendir también en el profesionalismo.

En síntesis

Imane Khelif debutará en el boxeo profesional en París a mediados de diciembre.

debutará en el boxeo profesional en a mediados de diciembre. Imane Khelif tiene 26 años y planea defender su título en Los Ángeles 2028 .

tiene y planea defender su título en . Imane Khelif apeló ante el TAS tras ser excluida del Mundial de Liverpool 2025.