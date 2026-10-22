David Benavidez le puso fin a una pelea con Canelo Álvarez: “Jamás se hará”

Tras más de dos años de intentos fallidos por concretar uno de los enfrentamientos más esperados, David Benavidez decidió dar por cerrada de forma definitiva la posibilidad de subir al cuadrilátero frente a Canelo Álvarez. El Monstruo Mexicano optó por enfocar su carrera en nuevos horizontes dentro de las divisiones de semipesado y crucero, dejando atrás las constantes solicitudes para pactar ese choque en el peso supermediano.

Publicidad

David Benavidez revela por qué no peleará con Canelo Álvarez

El actual monarca de las 200 libras confirmó su postura durante una aparición reciente en el canal Last Stand Podcast with Brian Custer, donde dejó en claro que no insistirá más en buscar esa oportunidad: “Sí. Honestamente, puedo decir con seguridad que esa pelea nunca va a suceder. No quiero seguir faltándole al respeto a alguien que no quiere pelear conmigo. Bueno, no se trata exactamente de faltarle al respeto, sino de seguir mencionando a alguien que no tiene interés en enfrentarse a mí”.

Lejos de guardar rencor por no haber conseguido el pleito, el púgil de raíces mexicanas prefirió reconocer la trayectoria del tapatío y tomar su camino como un modelo a seguir dentro del deporte: “Al final del día, Canelo es un gran peleador. Es una leyenda. Me gustaría convertirme en una leyenda como él y seguir sus pasos para llegar a ser un boxeador extraordinario”.

Publicidad

Con la tranquilidad de haber dejado atrás esa etapa de reclamos, el deportista reitera su deseo de construir un nombre propio en las categorías superiores sin necesidad de depender de ese enfrentamiento: “Si esa pelea no va a suceder, no quiero seguir insistiendo ni diciendo cosas para tratar de convencerlo de que pelee conmigo. Es un gran boxeador y algún día me gustaría convertirme en una leyenda mexicana como él”.

Actualmente, Benavidez vive un presente glorioso en la división de los cruceros tras conquistar las coronas de la OMB y de la AMB frente a Gilberto Zurdo Ramírez el pasado mes de mayo. Su atención está puesta al ciento por ciento en la función del próximo 5 de diciembre en Phoenix, donde defenderá su cetro del CMB ante Michal Cieslak con la meta de seguir sumando logros a su palmarés.

En síntesis

David Benavidez descartó definitivamente realizar una pelea frente a Saúl “Canelo” Álvarez .

descartó definitivamente realizar una pelea frente a . David Benavidez ostenta los títulos de peso crucero de la OMB y la AMB .

ostenta los títulos de peso crucero de la y la . David Benavidez defenderá su título del CMB el 5 de diciembre ante Michal Cieslak.