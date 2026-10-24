¿A qué hora es y qué canal pasa la pelea de Emanuel Vaquero Navarrete vs. O’Shaquie Foster HOY?

Entérate del momento exacto en el que se espera que el mexicano y el estadounidense ingresen al cuadrilátero.

La cartelera de este fin de semana en San Antonio, Texas, viene cargada de adrenalina mexicana, dejando todos los flashes para el choque estelar entre Emanuel Vaquero Navarrete vs. O’Shaquie Foster en el peso superpluma, con los títulos OMB, FIB y CMB en juego.

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El mexicano sabe que no puede regalar nada en el Frost Bank Center, ya que enfrente tendrá a un rival que viene con la confianza por las nubes y con la ilusión de arrebatarle la gloria al Vaquero. Al ser una jornada de alta intensidad en Estados Unidos, los fanáticos de la región tendrán que estar atentos al reloj para no perderse ni un segundo de acción en una tarde que promete ser histórica para el boxeo mexicano.

Horario confirmado para el choque entre Vaquero Navarrete y Foster

La actividad principal en el recinto de Texas comenzará temprano, pero el momento en que Vaquero Navarrete y O’Shaquie Foster suban al ring está programado para las 21:00hs del Centro de México. La cita es a las 22:00hs en Bogotá y a las 00:00hs del domingo en Buenos Aires. Como siempre en estos eventos, el horario exacto del ring walk puede moverse algunos minutos dependiendo de qué tan rápido se resuelvan los combates previos de la cartelera.

Para disfrutar de este combate en cualquier rincón de Latinoamérica, la transmisión oficial estará a cargo de la plataforma Disney Premium. Además, si buscas estar al tanto de cada golpe, estadística y resultado al instante, Bolavip tendrá un análisis apenas terminado el combate para que lo vivas como si hubieses estado al borde del cuadrilátero.

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En síntesis