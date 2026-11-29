El japonés y el estadounidense parecen alejar cada vez más sus caminos y el duelo más esperado está en riesgo.

La esperada superpelea entre Naoya Inoue y Jesse “Bam” Rodríguez para marzo de 2027 atraviesa un momento crítico debido a marcadas diferencias económicas entre ambos equipos. Desde el entorno del astro japonés revelaron que la propuesta enviada contempla duplicar la bolsa más alta percibida por el estadounidense en toda su carrera profesional, una cifra que el promotor Eddie Hearn consideró insuficiente para cerrar el trato.

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John Lewis, representante del “Monstruo Japonés”, explicó en declaraciones a The Ring que la oferta formal llegó a las oficinas de Matchroom Boxing el miércoles 25 de noviembre y aseguró que, tres días después, todavía no recibía respuesta alguna. No obstante, Hearn afirmó la jornada previa que ya habían contestado al planteo nipón y dejó abierta la puerta para proseguir con las pláticas.

El titular de Matchroom justificó su postura al destacar la jerarquía deportiva y comercial del choque entre dos figuras de élite: «Recibimos una oferta que no era suficiente. Creo que es la mejor pelea del boxeo, pero Bam está ganando mucho dinero en su categoría y esto podría ser el número uno contra el número dos libra por libra, o el uno contra el tres. Estos muchachos tienen que ser recompensados».

Más allá de la traba financiera, el calendario impone un ultimátum definitivo que amenaza con enterrar el cruce para siempre. Lewis advirtió que Inoue subirá al cuadrilátero en Tokio en marzo de todas formas, ya que existen dos campeones mundiales de peso pluma interesados en enfrentarlo, y confirmó que tras esa cita ascenderá a las 126 libras sin intención de regresar jamás al peso supergallo.

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De concretarse el acuerdo a tiempo, Rodríguez (24-0, 17 KO) —quien apenas debutó en las 118 libras en junio pasado tras noquear a Antonio Vargas por el cinturón gallo de la AMB— deberá subir nuevamente de división para retar a Inoue (33-0, 27 KO). En juego estarían los cuatro títulos mundiales supergallo del japonés y la posibilidad histórica de conquistar una cuarta categoría frente al actual rey libra por libra.

En síntesis