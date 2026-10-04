Ben Whittaker vs. Dmitry Bivol: la pelea obligatoria que espera ver el boxeo

Ben Whittaker dio el paso más importante de su carrera profesional este sábado al derrotar a Conor Wallace en una contienda electrizante. Con esta victoria de alto impacto, el estilista de West Midlands se transformó de manera oficial en el retador obligatorio por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) dentro de la división de los semipesados.

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El triunfo del peleador inglés lo coloca frente a la gran oportunidad que estuvo buscando desde su salto al terreno rentado. Tras superar distintas etapas de desarrollo frente a rivales de menor recorrido, a la joven promesa le llegó el momento definitivo de medirse contra la elite mundial y demostrar si cuenta con las armas necesarias para coronarse ante los nombres consagrados de las 175 libras.

Ben Whittaker es el próximo retador obligatorio de Dmitry Bivol

En el horizonte de Whittaker aparece la figura de Dmitry Bivol, actual monarca de la categoría y uno de los peleadores más sólidos libra por libra. Aunque el monarca ruso mantiene sobre la mesa la posibilidad de cerrar una trilogía histórica frente a Artur Beterbiev, su futuro inmediato en el cuadrilátero permanece envuelto en la incertidumbre y sin ningún anuncio oficial por el momento.

Now the mandatory challenger for Dmitry Bivol's IBF World Light Heavyweight Title 👑🔜



Ben Whittaker decision's Conor Wallace by UD in Birmingham 👊



📝 117-111, 116-112, 115-113 #WhittakerWallace pic.twitter.com/2VyCSJheA7 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 3, 2026

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Más allá de los cruces de agenda que rodean al campeón mundial, la posición de Whittaker como retador oficial abre un escenario fascinante para los fanáticos. El británico se anotó la victoria frente a Wallace por la vía de las tarjetas en decisión unánime, demostrando superioridad técnica y pasajes de gran boxeo a lo largo de casi todo el combate.

Sin embargo, el triunfo no estuvo exento de dramatismo para el aspirante en el cierre de la velada. Durante el décimo y último asalto, Wallace conectó combinaciones profundas y dejó a Whittaker muy cerca de sufrir un nocaut definitivo, una llamada de atención oportuna para un boxeador que deberá corregir desatenciones defensivas si pretende destronar a una leyenda de la talla de Bivol.

En síntesis

Ben Whittaker derrotó a Conor Wallace por decisión unánime en peso semipesado.

derrotó a Conor Wallace por decisión unánime en peso semipesado. Ben Whittaker se convirtió en retador obligatorio de la FIB en las 175 libras.

se convirtió en retador obligatorio de la FIB en las 175 libras. Dmitry Bivol figura como el actual monarca de la división para enfrentar a Whittaker.