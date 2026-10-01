Canelo Álvarez revela posibilidades de pelear en el Estadio Azteca: “Es muy real”

El mexicano expresó sus deseos de estar en la gran casa del deporte nacional y hasta confirmó que las probabilidades de que sucedan son altas.

El camino profesional de Saúl “Canelo” Álvarez apunta hacia un nuevo hito histórico en territorio nacional. El tetracampeón mundial tapatío confirmó que sostiene conversaciones para presentarse en el Coloso de Santa Úrsula, una meta que gana fuerza luego de los acercamientos formales con la dirigencia del recinto capitalino para organizar una velada boxística de dimensiones gigantescas.

Publicidad

Las gestiones tomaron impulso tras las palabras del empresario Emilio Azcárraga Jean, quien expresó de manera pública el deseo de recibir al monarca azteca en la mítica cancha de la Ciudad de México. Ante este panorama, el propio peleador reconoció la cercanía del proyecto durante una charla con el canal de YouTube Somos Fox: “Sí hay una posibilidad, claro que sí. Para mí siempre pelear en México es un honor, me llena de mucho orgullo, me llena de mucha emoción saber que puedo tener una pelea en mi país y lo del Estadio Azteca es algo muy real”.

Actualmente, el jalisciense realiza su campamento de entrenamiento en la ciudad de Gandía, España, con la vista puesta en su combate frente al peligroso Christian Mbilli. Desde el continente europeo, el campeón dio detalles de la reciente reunión a distancia que sostuvo para avanzar en la planificación del evento: “El otro día tuve una plática con Emilio Azcárraga, hablamos por zoom, estoy de este lado, platicamos mucho, entonces vamos a ver si se puede acomodar en el futuro y ojalá que tenga la oportunidad. Porque ahora que estuve de aficionado con la selección en el Estadio Azteca es una vibra muy bonita, el Estadio Azteca tiene una vibra muy bonita y me encantaría poder pelear ahí”.

La experiencia de llenar un estadio en su país no resulta ajena para el tapatío, quien ya hizo vibrar el Estadio Akron de Guadalajara en mayo de 2023 durante su enfrentamiento contra John Ryder. Sin embargo, el peleador considera que la atmósfera del inmueble mundialista de la capital ofrece un matiz totalmente único para la recta final de su trayectoria profesional.

Publicidad

Consciente de la exigencia de su calendario, Canelo prefiere mantener la calma sobre la fecha exacta sin ocultar la ilusión de encabezar un cartel inolvidable en la capital del país: “La vibra que se siente en ese estadio es diferente. También estuve en el estadio de Guadalajara apoyando, pero el Estadio Azteca tiene algo, tiene una vibra muy diferente, entonces ya me vi peleando ahí. Ojalá que se me dé la oportunidad, es algo muy real porque ya lo hemos platicado, pero vamos viendo pelea por pelea”.