¿Cambia de sede? La decisión que tomó Canelo Álvarez sobre su pelea con Christian Mbilli

El tapatío no quiere poner en riesgo su única presentación del año por lo que no se descarta que se presente en Estados Unidos.

El enfrentamiento pautado entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli podría modificar su escenario de manera drástica en las próximas horas. El deportista solicitó la renovación oficial de su licencia para competir en el estado de Nevada durante el año 2026, lo cual abrió la puerta a un posible traslado del combate previsto inicialmente para el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita.

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La incertidumbre surge a raíz de los recientes incidentes de violencia y ataques ocurridos en territorio saudí, los cuales mantienen en máxima alerta al gobierno local y a la capital. Los atentados contra infraestructura estratégica y la decisión de Estados Unidos de ordenar la salida de su personal diplomático no esencial encendieron las alarmas sobre la seguridad en la región para albergar un evento masivo.

Dónde podría ser la pelea de Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli

Durante la reunión de la Comisión Atlética del Estado de Nevada, las autoridades confirmaron la petición del pugilista tapatío para obtener el permiso correspondiente, a falta de completar sus exámenes médicos de rigor. Aunque los promotores y el jeque Turki Al-Alshikh mantienen la cartelera anunciada en Riad, los rumores sobre un acuerdo para mudar la función a Las Vegas crecen con fuerza en el ambiente internacional.

Canelo Álvarez prepara su regreso al boxeo. (GETTY IMAGES)

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Mientras se define el destino final del combate por el título supermediano del CMB, el campeón continúa su preparación en España junto al equipo de trabajo y figuras como Jaime Munguía. Los entrenamientos en territorio europeo transcurren en paralelo a las negociaciones de última hora que determinarán si el esperado choque se realiza en Medio Oriente o si finalmente se muda a suelo norteamericano.

La confirmación oficial sobre el cambio de escenario debe llegar de forma inminente, ya que restan apenas unos días para la fecha estipulada en el calendario. Los fanáticos del deporte de los puños aguardan atentos una resolución que modifique los planes originales de una de las carteleras más atractivas de la temporada.

En síntesis

Canelo Álvarez solicitó la renovación de su licencia para pelear en Nevada en 2026.

solicitó la renovación de su licencia para pelear en Nevada en 2026. La pelea con Christian Mbilli prevista para el 31 de octubre podría mudarse a Las Vegas.

prevista para el 31 de octubre podría mudarse a Las Vegas. Canelo Álvarez continúa su preparación en España junto al equipo de Jaime Munguía.