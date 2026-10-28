Christian Mbilli lanza advertencia de tres palabras a Canelo Álvarez a días de la pelea: “Cometió un error”

El francés se expresó de manera contundente sobre la leyenda, afirmando que no tiene respeto deportivo por él.

Este sábado, Canelo se medirá con Christian Mbilli en una de las carteleras más esperadas del año y en la previa el francés encendió la temperatura con declaraciones directas. El campeón del Consejo Mundial de Boxeo en las 168 libras aseguró que el mexicano se equivocó al elegirlo como su próximo contrincante y prometió cobrarle caro esa decisión sobre el cuadrilátero.

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Las palabras del monarca invicto fueron expresadas durante una entrevista concedida al medio especializado The Ring, donde el aspirante analizó el presente del tapatío tras su caída anterior ante Terence Crawford. El europeo dejó en claro que su rival subestimó la peligrosidad de cruzar guantes con un oponente en su mejor momento físico y competitivo.

Durante la charla con el medio internacional, el campeón defensor profundizó sobre los años que aguardó por esta oportunidad y sobre la elección del tapatío: «No estaba seguro de que, después de perder, él fuera a aceptar enfrentar a un peleador tan peligroso como yo», expresó, y al ser consultado de manera directa sobre si el tapatío erró en su elección, sentenció sin titubeos: «Por supuesto, cometió un error y voy a hacer que lo pague».

Asimismo, el pugilista recalcó que la contienda llega en el instante justo de su trayectoria deportiva y que detectó fallas tácticas en el estilo del mexicano que buscará explotar en el ring: «Llevamos esperando esta pelea desde hace tres o cuatro años y ahora estamos listos», afirmó, añadiendo además: «Canelo ya no es el mismo de hace cinco años y ahora va en declive. Sin embargo, sigue siendo muy peligroso y creo que estoy en la cima de mi carrera».

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Para cerrar, el retador restó importancia a su condición de favorito secundario en las apuestas y aseguró que subirá a la jaula sin ningún tipo de presión psicológica sobre sus hombros. Con la convicción de haber estudiado los puntos débiles de su adversario, el campeón mundial aseguró estar listo para salir con la mano en alto y consolidar su legado en tierras árabes.

En síntesis