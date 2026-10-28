Canelo Álvarez regresa al boxeo: ¿Sigue siendo dominante o su era quedó atrás?

Saúl se encuentra en el final de su carrera y la premisa es clara: silenciar todas las dudas que hay sobre su nivel.

Este sábado 31 de octubre, Canelo Álvarez subirá al cuadrilátero en Riad, Arabia Saudita, para enfrentar a Christian Mbilli en su única presentación del año. Más allá del contexto de la pelea y la búsqueda por recuperar el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, el gran interrogante pasa por saber si el mexicano mantiene su jerarquía histórica o si su ciclo dorado llegó al final.

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Para entender el momento actual hay que mirar un poco hacia atrás en su carrera. En mayo de 2025, ante un William Scull que se dedicó a correr por todo el ring, el tapatío mostró una alarmante falta de agresividad y potencia para cambiar el rumbo de una pelea aburrida. Después, cuando llegó el examen de máxima exigencia contra Terence Crawford, la realidad lo golpeó duro al quedar ampliamente superado en velocidad y en ritmo de combate.

Sin embargo, el compromiso de este fin de semana le presenta un escenario diferente y tal vez más favorable para sus virtudes. Enfrente tendrá a un rival sin miedo al intercambio de golpes, un estilo frontal que suele sentarle muy cómodo al boxeo contragolpeador del azteca. Esto le otorga una oportunidad inmejorable para redimirse ante su gente, aunque las luces de alerta continúan parpadeando con fuerza.

Una caída este sábado funcionaría como un pedido expreso del deporte para que cuelgue los guantes de manera definitiva. En contrapartida, un triunfo lo mantendría en la pelea grande, pero nadie puede obviar las formas en que consiga la victoria. Un deportista de semejante trayectoria no puede conformarse con un triunfo tibio y aburrido frente a los ojos del planeta.

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Detrás de cada función hay millones de dólares en juego y miles de fanáticos que pagan una suscripción costosa para consumir un show de categoría. El público compra entradas y enciende la televisión para ver emociones arriba del ring, por lo cual el espectáculo resulta tan importante como levantar los brazos al final de los doce asaltos.

La respuesta a la pregunta inicial exige prudencia y memoria sobre lo que representa su legado en el deporte. Criticar con el periódico del lunes resulta una tarea demasiado sencilla para cualquier observador común. Su etapa dorada ya pasó, pero confirmar si conserva destellos de vigencia a los 36 años es una tarea exclusiva de sus puños sobre la lona.

En síntesis

Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli el sábado 31 de octubre en Riad.

peleará contra Christian Mbilli el sábado en Riad. Canelo Álvarez busca recuperar el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo .

busca recuperar el cinturón supermediano del . Canelo Álvarez disputará a sus 36 años su única presentación del año 2026.