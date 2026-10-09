Fin del misterio: Jaime Munguia tiene rival confirmado para la velada de Canelo

El tijuanense buscará consolidar todavía más su nombre como estrella del deporte ante un rival de menor tenor.

a incertidumbre sobre la participación de Jaime Munguía dentro de la cartelera del próximo 31 de octubre en Arabia Saudita llegó a su fin tras semanas de puras especulaciones. El boxeo mantenía serias dudas sobre la presencia del titular supermediano de la AMB, debido a las complicaciones contractuales para cerrar un contrincante para la velada encabezada por Canelo Álvarez y Christian Mbilli.

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Jaime Munguía se enfrentará a Nikita Zon

El enigma sobre el oponente del tijuanense quedó resuelto de forma oficial con la confirmación del invicto ruso Nikita Zon como el hombre elegido para el compromiso coestelar. El europeo se ubica en el puesto número nueve dentro del ranking de las 168 libras y saldrá de su país por primera ocasión en su carrera, buscando dar el gran golpe ante un Munguía que ostenta una foja de 46 victorias y apenas dos derrotas.

Jaime Munguia will face Russia’s Nikita Zon on October 31st Zon’s most noteworthy opponent came in an IBA Pro bout against Arlen Lopez, in which he was knocked out in Round 10 with less than a minute remaining in the fight https://t.co/npCFIPebTq — Tokkerū (@ATokkers5) October 8, 2026

La ruta para definir al retador descartó dos nombres que sonaban con fuerza en los medios deportivos. Aunque la entidad ordenó el cruce obligatorio frente al uzbeko Bektemir Melikuziev e incluso existieron conversaciones para un choque frente a Keiber González, la promotora concretó el acuerdo con Zon para asegurar la primera defensa del campeonato mundial en suelo árabe.

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La velada México contra el Mundo ofrecerá un respaldo cargado de estrellas con otros tres cetros universales sobre la mesa. Rafael Divino Espinoza expondrá su corona pluma de la OMB frente a Lorenzo Parra, mientras que Lindolfo Delgado disputará el título vacante súper ligero de la FIB contra Arthur Biyarslanov en un duelo entre púgiles imbatidos.

Las peleas más importantes del día se completarán con la prueba de fuego de David Picasso frente al filipino Carl Jammes Martin en la división supergallo. Con cinco contiendas adicionales confirmadas dentro del programa, la noche en territorio saudí promete un espectáculo completo con representantes nacionales en cada uno de los cruces de la velada.

En síntesis

Jaime Munguía defenderá su título súper medio de la AMB frente a Nikita Zon.

defenderá su título súper medio de la AMB frente a Nikita Zon. Nikita Zon ocupa el noveno lugar del ranking de las 168 libras.

ocupa el noveno lugar del ranking de las 168 libras. La función del 31 de octubre en Arabia Saudita será encabezada por Canelo Álvarez.