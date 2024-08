La presencia de Marco Verde en los Juegos Olímpicos de París 2024 llenó de orgullo a todo México. El sinaloense de 22 años consiguió la medalla de plata en la categoría de 71kg en el Boxeo y así se subió al podio en un deporte en el que había mucha expectativa, al punto de que Canelo Álvarez y Julio César Chávez le llegaron a enviar mensajes de apoyo en la previa de peleas importantes.

En ese contexto, ya pasado el festejo por la distinción obtenida, Marco se acordó de sus compatriotas y colegas, por lo que les agradeció y sostuvo que también se vio sorprendido por esos mensajes que le llegaron por parte del tapatío y de la leyenda.

“La verdad no me esperaba que me dieran ánimos, que me apoyaran en las peleas. Cuando veo los videos sí me sorprendí bastante. Y por supuesto fueron de mucho ánimo para mí, para salir a dar el máximo en las peleas”, empezó diciendo Marco en conferencia de prensa.

Y además, agregó lamentándose por no poder obtener la presea dorada, la más deseada: “Desde que estaba allá sentía mucho el apoyo de México, me sentía como en casa. No pude conseguir la medalla de oro, me quedé con esa espinita de no conseguirla, pero en cada pelea di todo de mí. Esta vez no se pudo escuchar el himno nacional, me quedé con esas ganas, pero estar arriba del podio me dio mucha satisfacción”.

¿Qué le habían dicho Canelo Álvarez y Julio César Chávez a Marco Verde?

Marco Verde se subió al podio de los Juegos Olímpicos tras obtener la medalla de plata. (GETTY IMAGES)

“Marco, muchas felicidades, aquí estamos apoyándote al 100%, ahora vamos por el oro, ¡ánimo, canijo!“, le había dicho Canelo Álvarez a Verde en un video compartido en las redes sociales del Comité Olímpico Internacional.

Por su parte, en la previa de la gran final que tenía por delante Marco, Julio César Chávez le animó en otro video: “Querido paisano, Marco Verde, te deseo mucha suerte para mañana viernes. Vamos por la medalla de oro. Todo México está contigo. Saludos y bendiciones. Vamos con todo”.