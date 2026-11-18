El Monstruo no dejó pasar la oportunidad de volver a tundir al mexicano en una opinión controversial.

El mundo del boxeo sumó un nuevo foco de debate luego de que David Benavidez revelara su lista con los mejores de la actualidad. El estadounidense armó un ranking propio que generó inmediatas reacciones en las redes sociales, principalmente por una sorpresiva ausencia e inclusión que decidió plasmar en su clasificación.

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La decisión de dejar fuera del listado a Canelo Álvarez no tardó en interpretarse como un nuevo capítulo dentro de la intensa rivalidad que ambos protagonistas construyeron durante los últimos años. Cabe recordar que Benavidez buscó insistentemente una oportunidad titular frente al mexicano en la división de los supermedianos, un combate que la promotora y el propio Saúl evitaron concretar, por lo cual este desaire en el listado funciona también como una sutil forma de desmerecer su jerarquía actual.

El top 5 de la actualidad de David Benavidez

Durante su participación y diálogo con DAZN Boxing, el peleador estadounidense expuso su particular visión del deporte al otorgarse a sí mismo la máxima distinción y ordenar el escalafón de la siguiente manera: “Mi Top 5 libra por libra ahora es: número 5, Ryan García; número 4, (Naoya) Inoue; número 3, Terence Crawford; número 2, Oleksandr Usyk y en el número 1 tengo a David Benavidez”.

Canelo Álvarez no está en la lista top de David Benavidez. (GETTY IMAGES)

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Lejos de conformarse con dominar la conversación sobre los mejores peleadores del planeta, el Monstruo ya proyecta ambiciosos movimientos para su futuro profesional en el ring. Consciente de los límites físicos para mantenerse en las categorías intermedias y con el deseo de agigantar su legado histórico, el norteamericano comenzó a explorar la posibilidad de subir de peso de manera drástica.

Por este motivo, Benavidez apunta ahora hacia un desafío de máxima complejidad en la división reina, buscando concretar un combate estelar frente a Oleksandr Usyk en el peso completo. Enfrentar al campeón ucraniano representaría la prueba definitiva para respaldar dentro del cuadrilátero la confianza que se tiene a sí mismo como el mejor exponente libra por libra de la actualidad.

En síntesis

David Benavidez excluyó a Canelo Álvarez de su ranking actual de los cinco mejores boxeadores.

excluyó a de su ranking actual de los cinco mejores boxeadores. David Benavidez ubicó a Oleksandr Usyk , Terence Crawford, Naoya Inoue y Ryan García en su lista.

ubicó a , Terence Crawford, Naoya Inoue y Ryan García en su lista. David Benavidez busca subir al peso completo para enfrentar al campeón ucraniano Oleksandr Usyk.