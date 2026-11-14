Todas las peleas de Stream Fighters 5: quiénes pelean en la velada de Westcol

El show organizado por la celebridad colombiana pondrá frente a frente a algunos de los creadores de contenido más importantes del presente.

Fin de la espera. Este sábado se llevará a cabo Stream Fighters 5, evento organizado por Westcol que enfrenta a creadores de contenido e influencers en combates de boxeo amateur. Además, un dato no menor es que en esta edición habrá más peleas que nunca: 10.

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Los 10 combates confirmados de Stream Fighters 5

La Valdiri vs. La Divaza

Valentino Lazaro vs. Emiro Navarro

Alexa Torres y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya

Sebastucho vs. Leandro

Herrera vs. JH de la Cruz

Samantha Correa vs. Cami Pulgarín

El agropecuario vs. Daren

Willito y Lonche vs. Chanty y Samulx

Reydelacity vs. WeGotKicks

Westcol vs. Blessd

Vale destacar que el duelo entre Westcol y Blessd no será entre ellos. La salvedad del evento es que los colombianos se medirán en un duelo de robots, por lo que reina el misterio por lo que puede llegar a suceder en el cierre de la jornada.

Fecha y sede de Stream Fighters 5

La quinta edición de Stream Fighters se llevará a cabo el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus. Si bien el evento organizado por Westcol tuvo un enorme éxito a lo largo de sus cuatro entregas previas, todo parece indicar que la de este fin de semana será la última en la historia.

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En síntesis