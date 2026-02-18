Un gran escándalo se armó este martes durante los playoffs de la UEFA Champions League 2025-26. Vinícius Jr., figura del Real Madrid, acusó a Gianluca Prestianni de racismo y el partido fue suspendido durante algunos minutos en medio de la tensión.

Publicidad

Publicidad

El futbolista argentino se tapó con la camiseta cuando dijo algo, y hasta el momento no existen pruebas suficientes para determinar si realmente expresó algo fuera de lugar que permita a la UEFA tomar medidas y aplicarle una sanción ejemplar.

Encuesta¿Crees que Prestianni debe ser sancionado? ¿Crees que Prestianni debe ser sancionado? Ya votaron 0 personas

Todos los protagonistas hablaron después del encuentro. Los compañeros del brasileño salieron rápidamente en su defensa, respaldando su postura, mientras que Prestianni utilizó sus redes sociales para dejar en claro que no dijo nada de lo que se lo acusa y negó cualquier acto de racismo.

Publicidad

Publicidad

En las últimas horas, el Benfica subió un video a sus redes sociales con el que busca poner en jaque la acusación de racismo de Vinícius Jr y del entorno del Real Madrid. “Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado”, escribieron desde la cuenta oficial del club.

Tweet placeholder

La publicación encendió aún más el clima, ya que desde el conjunto portugués sostienen que el material audiovisual aporta contexto a lo sucedido y cuestiona directamente la versión que circuló tras el cruce entre ambos futbolistas durante el partido.

Publicidad

Publicidad

ver también “No quieran inventar más”: el descargo de Gianluca Prestianni tras la acusación de Vini Jr

El duro descargo de Vinícius Jr.

“Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son”, expresó el brasileño, haciendo referencia al gesto de Prestianni en el momento del intercambio.

“Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es una novedad en mi vida ni en la de mi familia. Recibí una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún sin entender el porqué de eso. Del otro lado, solo un protocolo mal ejecutado que no sirvió de nada”, continuó.

“No me gusta aparecer en situaciones como esta, aún más después de una gran victoria y cuando los titulares deben ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”, cerró.

Publicidad

Publicidad

En síntesis