El paso de Javier Eduardo "Chofis" López por las Chivas de Guadalajara prometía mucho más de lo que al final acabó siendo. Presuntos problemas de indisciplina le jugaron en contra al atacante, que además se vio involucrado en un escándalo con otros jugadores, por lo que la directiva decidió marginarlo.

Aunque el propio Chofis siempre dijo que no tuvo nada que ver en el caso de abuso sexual que incluyó a Dieter Villalpando, Alexis Peña y José Juan Vázquez, el futbolista fue enviado a la Major League Soccer, donde mostró un buen nivel. A su regreso, su destino fue Pachuca y no Chivas.

“Mi llegada a Pachuca se complicó por cuestiones de contratos. Ellos (Chivas) querían ganar nada más, no pensaron en mí”, dijo Chofis en diálogo con TUDN. Además, tras sus paso por San José Earthquakes, el atacante develó que le pidió ayuda a José Martínez, presidente del Pachuca: "En cuanto me habló no me la pensé. Le dije, 'sí Presi, pero ayúdeme a salir de la mejor manera (de Chivas), no le voy a fallar. Nada más ayúdeme".

Sobre su salida de Chivas, el atacante también dio su versión de los hechos: “Les mandé mensaje para hablar con ellos, porque no tuve la culpa de nada en ese momento y no me quisieron escuchar. Fue cuando ellos me echan y yo estuve en Estados Unidos, cuando termino mi torneo en Estados Unidos me vuelven a buscar, que querían que yo volviera a jugar en Chivas. Les dije, '¿cómo me vas a querer (en el equipo) si me dijiste que yo no volvería a jugar en Chivas?, no te entiendo'".

Los números de Chofis

Con la camiseta del Rebaño, Chofis López disputó 192 encuentros, en los que marcó 24 goles y dio 12 asistencias. Asimismo, con los Tuzos del Pachuca, donde recaló en este semestre, registra nueve juegos, dos goles y dos asistencias.