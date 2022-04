Chivas quiere mejorar lo hecho en las últimas campañas, donde no logró estar a la altura de las circunstancias y decepcionó a su afición. Para el Clausura 2022, Marcelo Michel Leaño fue ratificado en el cargo, mientras que Roberto Alvarado llegó procedente desde Cruz Azul, en un intercambio con Uriel Antuna. Además, en los últimos días, el Rebaño selló un regreso muy importante.

Después de una breve aventura por el futbol europeo, José Juan Macías volverá a vestir la camiseta de Chivas. El delantero no encontró continuidad en su paso por Getafe, donde rescindió su contrato ante la falta de minutos. Con una gran necesidad de incorporar jugadores, Chivas no dudó a la hora de ofrecerle el regreso a la que antes fuera su casa.

“Vengo con toda la humildad del mundo a ganarme un puesto en Chivas. Fue por propia elección porque hay prioridades en mi vida que quiero poner claras y una de ellas es ser feliz y creo que lo encuentro acá”, aseguró el delantero en su llegada al aeropuerto. José Juan Macías no estará en los próximos partidos, ante FC Juárez y Tigres, ya que recién comenzó a trabajar este lunes junto al resto del plantel.

La afición de Chivas puede estar ilusionada con el regreso de José Juan Macías, puesto que hay un dato que sirve para respaldar la jerarquía del atacante. Desde que debutó en julio de 2017, es el segundo mejor goleador mexicano en la Liga MX: anotó 38 goles, cifra sólo superada por Henry Martín, atacante del Club América. Leaño necesita goles y el canterano puede ser un elemento capaz de marcar diferencias.

Su etapa en Getafe

"Mi etapa en Europa la voy a dejar a futuro, a lo que venga, yo lo único que quiero es jugar y ser feliz. Quiero retomar mi nivel futbolístico porque no he tenido tiempo", reflexionó José Juan Macías sobre su breve estadía en Getafe, donde llegó de la mano de Míchel, pero el cambio de entrenador le restó oportunidades. En total, sólo disputó ocho partidos y no alcanzó a marcar goles.