El 3 de enero de 2026 pasará a la historia como el día que Estados Unidos atacó a Venezuela y capturó a su presidente, Nicolás Maduro. Las imágenes del bombardeo se viralizaron rápidamente en redes sociales y luego el propio Gobierno de EE.UU confirmó la detención del sucesor de Hugo Chávez.

Publicidad

Publicidad

Como no podía ser de otra manera, este acontecimiento generó un sinfín de reacciones a lo largo del mundo e incluso presidentes de varios países se pronunciaron al respecto. En el caso de México, Claudia Sheinbaum no tardó en dar a conocer su postura y emitió el primer comunicado del año.

Claudia Sheinbaum, presidente de México (GETTY IMAGES)

La presidente de México publicó el comunicado del Gobierno, acompañado del artículo Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, el cual reza: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”.

Publicidad

Publicidad

“El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela”, comienza el escrito.

Más adelante, hace un “llamado urgente a respetar el derecho internacional” e instan a la ONU “a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional”.

ver también El fuerte mensaje de Claudia Sheinbaum a Javier Aguirre antes del Mundial 2026 que generó revuelo: “Piensen…”

El comunicado completo del Gobierno de México por el ataque de Estados Unidos a Venezuela

“El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Publicidad

Publicidad

Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos.

América Latina y el Caribe es una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza, por lo que cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional.

México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación.

Publicidad

Publicidad

Insta también a la Organización de las Naciones Unidas a actuar inmediatamente para contribuir a la desescalada de las tensiones, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto de la Embajada de México en Venezuela, se mantendrá en permanente comunicación con las personas mexicanas residentes en ese país para asistirles de cualquier forma necesaria”.

En síntesis

Estados Unidos atacó Venezuela y capturó al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 .

atacó Venezuela y capturó al presidente el . Claudia Sheinbaum condenó enérgicamente las acciones militares unilaterales en el primer comunicado del año.

condenó enérgicamente las acciones militares unilaterales en el primer comunicado del año. México citó el Artículo 2 de la Carta de la ONU exigiendo intervención inmediata.

Publicidad