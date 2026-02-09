El Super Bowl LX pasó y terminó con Seattle Seahawks como campeón luego de vencer a New England Patriots por 29-13 en el Levi’s Stadium de la ciudad de Santa Clara en California. Tras esto las repercusiones sobre el evento no tardaron en llegar.

Publicidad

Publicidad

Uno de los puntos que más comentarios generó fue el show de mediotiempo del artista puertorriquense, Bad Bunny. El cantante, a través de su música, realizó una dura crítica contra las políticas migratorias de Estados Unidos y la manera de cómo ve a Latinoamérica el país vecino. Tras esto, la respuesta de Donald Trump, presidente norteamericano, no tardó en llegar.

Así se expresó el mandatario a través de Truth, la red sociales donde suele escribir: “El show de medio tiempo del Super Bowl fue absolutamente terrible, el PEOR que jamás he visto. No tiene ningún sentido confrontar la Grandeza de América y no representa los estándares de ÉXITO, CREATIVIDAD o Excelencia“.

El mensaje de Donald Trump a través de Truth. [Foto: Redes Sociales]

Publicidad

Publicidad

Y continuó: “Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo entero. Este ‘Espectáculo’ es una bofetada a nuestro país“.

Y culminó: “América (Estados Unidos) establece nuevos estándares y récords cada día, ¡incluyendo el mejor mercado de valores y los mejores planes de jubilación de la historia! No hay nada inspirador en este desastre de espectáculo de medio tiempo; recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está pasando en el mundo real. Y, por cierto, la NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva Regla de Inicio“.

Máximos campeones del Super Bowl de la NFL

ver también ¿Cuánto dinero ganará Bad Bunny por cantar en el medio tiempo del Super Bowl LX de la NFL?

New England Patriots | 6 títulos | 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019

Pittsburgh Steelers | 6 títulos | 1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009

Dallas Cowboys | 5 títulos | 1972, 1978, 1993, 1994 y 1996

San Francisco 49ers | 5 títulos | 1982, 1985, 1989, 1990 y 1995

Kansas City Chiefs | 4 títulos | 1970, 2020, 2023 y 2024

Green Bay Packers | 4 títulos | 1967, 1968, 1997 y 2011

New York Giants | 4 títulos | 1987, 1991, 2008 y 2012

Denver Broncos | 3 títulos | 1998, 1999 y 2016

Las Vegas Raiders | 3 títulos | 1977, 1981 y 1984

Washington Commanders | 3 títulos | 1983, 1988 y 1992

Philadelphia Eagles | 2 títulos | 2018 y 2025

Miami Dolphins | 2 títulos | 1973 y 1974

Los Angeles Rams | 2 títulos | 2000 y 2022

Indianapolis Colts | 2 títulos | 1971 y 2007

Baltimore Ravens | 2 títulos | 2001 y 2013

Tampa Bay Buccaneers | 2 títulos | 2003 y 2021

Seattle Seahawks | 2 títulos | 2014 y 2026

Chicago Bears | 1 título | 1986

New York Jets | 1 título | 1969

New Orleans Saints | 1 título | 2010

Publicidad

Publicidad

En síntesis