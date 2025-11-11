La Selección Mexicana continúa con su preparación de cara al Mundial 2026, torneo en el que será uno de los anfitriones. Si bien el equipo ha participado en competencias internacionales recientes en las que consiguió buenos resultados, no tuvo que disputar eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo.

Bajo la dirección de Javier Aguirre, el conjunto tricolor disputó varios partidos amistosos con el objetivo de encontrar su mejor versión futbolística. Sin embargo, a pocos meses del inicio del torneo más importante del planeta, el rendimiento aún no termina de convencer del todo.

Los aficionados esperan que México pueda firmar el mejor Mundial de su historia, rompiendo la barrera de los octavos de final y soñando con llegar hasta la gran final. Aguirre y su cuerpo técnico son conscientes de que el equipo tiene mucho por mejorar y que esta es la oportunidad perfecta para dar un golpe sobre la mesa, más aún jugando en casa.

En medio de esa expectativa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aprovechó la presentación oficial de la Copa del Mundo 2026, realizada en el Complejo Cultural Los Pinos, para lanzar una advertencia a Javier Aguirre y a la Selección Mexicana.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?

“México es un país extraordinario, con un pueblo excepcional y cada vez que toquen la cancha que piensen en eso, en nuestra historia, en lo que representamos, en el gran país que somos”, expresó la mandataria durante su mensaje.

“Porque en la cancha representan no solamente a su persona o a la selección per se, sino están representando a un país. La mejor de las suertes, siempre piensen en México”, agregó Sheinbaum, dejando una advertencia clara para el equipo nacional de cara al Mundial que se jugará en tierras mexicanas.

En síntesis