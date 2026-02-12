Dónde ver en vivo Cruz Azul vs. Vancouver FC por la Concachampions 2026: TV y streaming online

En el marco del partido de Vuelta de la Primera Ronda de la Concachampions 2026, Cruz Azul y Vancouver FC chocan este jueves 12 de febrero en la ciudad de Puebla, donde están siendo local los Celestes tras su salida del Estadio Olímpico Universitario. El conjunto local defenderá la ventaja de 3-0 obtenida en la Ida.

El conjunto comandado por Nicolás Larcamón viene de cosechar un valioso empate por 1-1 de visitante ante Toluca por la quinta fecha del Clausura 2026 de la Liga MX y es 3° con 10 unidades. Ahora, buscará cerrar la serie con una victoria ante su gente.

Del lado del equipo dirigido por Martin Nash, arriba luego de perder ante los Celestes la semana pasada. Y es que la Liga de Canadá no iniciará hasta abril y no compite por la liga local desde octubre. Su último duelo el año pasado fue un empate 2-2 contra Cavalry el 18 de octubre.

¿Cuándo y dónde juegan Cruz Azul vs. Vancouver FC por la Concachampions 2026?

El compromiso entre los equipos será este jueves 12 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc, en la ciudad de Puebla, la nueva casa de los capitalinos hasta que el Estadio Azteca, ahora renombrado Estadio Banorte por motivos de patrocinios, esté a disposición tras las obras.

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Vancouver FC por la Concachampions 2026?

La transmisión del Cruz Azul vs Vancouver FC en México estará a cargo de la plataforma Fox One, señal oficial de la CONCACAF para este compromiso. No contará con televisación en suelo mexicano. En Estados Unidos, en cambio, el cotejo podrá verse por TUDN y Vix Premium.