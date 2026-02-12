Qué pasa si Cruz Azul gana, empata o pierde contra Vancouver FC por la Concachampions 2026

En el marco del partido de Vuelta de la Primera Ronda de la Concachampions 2026, Cruz Azul y Vancouver FC chocan este jueves 12 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. El conjunto local defenderá la ventaja de 3-0 obtenida en la Ida.

El equipo conducido por Nicolás Larcamón logró sacar un enorme resultado de visitante tras golear a los canadienses por 3-0 y ahora buscará defender esa ventaja obtenida la semana pasada en el segundo duelo de la serie en territorio mexicano.

¿Qué pasa si Cruz Azul gana contra Vancouver FC por la Concachampions 2026?

Si Cruz Azul le gana a Vancouver FC en el Estadio Cuauhtémoc automáticamente estará en los Octavos de Final de la Concachampions 2026. No importa por la cantidad de goles o la diferencia, si marcan los dos o no. Los Celestes quedarán arriba en el resultado global y avanzarán.

¿Qué pasa si Cruz Azul empata contra Vancouver FC por la Concachampions 2026?

Si Cruz Azul empata ante Vancouver FC por la Vuelta de la Primera Ronsa del certamen internacional avanzarán de igual manera a la próxima instancia del certamen nacional. Lo mismo que si gana, si el partido sale igualado, ya sea con o sin anotaciones, los capitalinos clasificarán gracias a la victoria en la Ida.

¿Qué pasa si Cruz Azul pierde contra Vancouver FC por la Concachampions 2026?

Si Cruz Azul pierde de local ante Vancouver FC dependerá de la cantidad de goles. Si pierde 1-0 o por diferencia de uno o dos goles, estará clasificado porque seguirá arriba en el global. Si pierde 3-0 habrá tiempo extra al estar igualado el global. Si pierde por diferencia de tres goles donde ambos marcan, avanzarán los de Canadá por la regla de gol visitante. Si pierde por diferencia de 4 goles automáticamente estará afuera.

