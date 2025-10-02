Mientras Messi tiene una fortuna de $850 millones de dólares, esto tiene Donald Trump

Estos dos personajes se van a encontrar muy pronto… Para empezar a palpitar lo que será el Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026, llegó una comparación sin precedentes: La fortuna de Lionel Messi vs. la fortuna de Donald Trump. ¿Quién tiene más dinero?

Con 21 años de carrera, la fortuna de Messi no solo ha conseguido ganancias por los salarios que acumuló en FC Barcelona ($875 millones de dólares), París Saint Germain (entre US$75 y 80 millones) e Inter Miami (entre US$100 y 120 millones), el ’10’ argentino también la rompe fuera de la cancha.

Un contrato de por vida con Adidas que le representaría unos $1.000 millones de dólares, patrocinios con marcas como PepsiCo, Apple, Mastercard, Budweiser y Hard Rock, entre otras, más una importante cartera inmobiliaria e inversiones empresariales hacen que la inteligencia artificial de ‘ChatGPT’ estime los ingresos de Leo Messi por fuera de las canchas entre US$70 y 80 millones. ¿Le alcanza para superar la fortuna de Donald Trump?

Según el portal especializado ‘Celebrity Networth’, Lionel Messi tiene una fortuna de $850 millones de dólares. Por su parte, a Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, la ‘Revista Forbes’ le estima una fortuna de 7.2 mil millones de dólares porque tiene bienes raíces e inmobiliario, clubes de golf y resorts, negocios de licencias y marca y criptomonedas.

No eligió a Messi: El mejor jugador de la historia según Donald Trump

“Hace muchos años, cuando era joven, trajeron a un jugador llamado Pelé para jugar, y jugaba para un equipo llamado Cosmos. Y este lugar estaba abarrotado; era una versión anterior de este estadio. No quiero desmemoriarme, pero eso fue hace mucho tiempo, y yo era joven, así que vine a ver a Pelé y estuvo fantástico. Así que probablemente me inclinaré a la antigua usanza; es como decir Babe Ruth y decir que Pelé era genial”, respondió Donald Trump cuando le preguntaron quién era el mejor jugador de la historia del fútbol.

