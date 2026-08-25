Club León y Real Salt Lake se enfrentan por la Leagues Cup 2026. La información de cómo ver el partido en México.

Club León busca su boleto a las semifinales de la Leagues Cup 2026 este martes 25 de agosto. El conjunto de La Fiera se mide ante el Real Salt Lake en un choque que comienza a las 20:30 horas (tiempo del Centro de México) en la cancha del Dick’s Sporting Goods Park.

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El equipo dirigido por Javier Gandolfi se encuentra en un buen momento y además La Fiera fue el único club de la Liga MX que ganó los tres partidos que disputó en la primera fase de la Leagues Cup 2026.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para todos los aficionados de La Fiera en territorio mexicano, el compromiso entre Club León y Real Salt Lake se transmitirá de forma exclusiva a través de la plataforma streaming Apple TV, mediante la suscripción del MLS Season Pass. En esta ocasión, el encuentro no contará con transmisión por televisión abierta en México.

La actualidad de ambos equipos

Club León llega motivado y en un gran momento futbolístico tras sumar seis partidos consecutivos sin conocer la derrota entre el torneo local y el certamen continental. Por eso intentará aprovechar su racha para meterse en la semifinal del torneo.

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Por su parte, el Real Salt Lake viene de perder 2-1 con Orlando City y acumula tres juegos sin ganar en la MLS. El conjunto norteamericano tiene la ventaja de ser local pese a que Club León es levemente favorito en la previa.