El futbolista colombiano es uno de los grandes objetivos del equipo mexicano para este mercado de pases pero los españoles no lo dejarán ir fácil.

El América atraviesa un gran momento futbolístico y se mantiene firme en todas las competiciones que disputa. Sin embargo, las Águilas tuvieron un mercado de fichajes bastante discreto hasta el momento, una situación que podría terminar complicándolas a futuro si el plantel necesita más variantes para afrontar todos los objetivos de la temporada.

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Durante este periodo de transferencias, el conjunto azulcrema incorporó a Edwin Cerrillo, al colombiano Óscar Perea y a su compatriota Miguel Borja. A pesar de estos movimientos, la directiva todavía trabaja en la búsqueda de refuerzos de jerarquía que puedan elevar el nivel del plantel y darle más alternativas al cuerpo técnico.

Uno de los nombres que apareció con fuerza en las últimas horas es el de Nelson Deossa. El mediocampista colombiano pertenece al Real Betis y es seguido de cerca por el América, que ya realizó una primera propuesta para intentar quedarse con sus servicios.

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América quiere a Deossa, pero Betis pusos sus condiciones

Según explicó el periodista Pipe Sierra durante una transmisión en Kick, Deossa es titular actualmente porque el Betis quiere darle visibilidad y ponerlo en el mercado para encontrar una buena venta. Si bien el entrenador lo tiene en cuenta y forma parte de sus planes, la intención del club español es venderlo porque necesitan dinero.

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En ese contexto, el América ya presentó una oferta formal que consistía en un préstamo con un cargo de 2 millones de dólares, además de una opción de compra por otros 2 millones. La propuesta fue rechazada por el Betis, que no está dispuesto a desprenderse del colombiano bajo esas condiciones.

Además, Sierra aseguró que actualmente el América no alcanza las pretensiones económicas ni del Betis ni del propio Deossa. El interés de las Águilas es fuerte y concreto, pero para que las negociaciones puedan avanzar será necesario modificar el formato planteado inicialmente y acercarse mucho más a las condiciones que exige el conjunto español.

La postura del Betis es clara: Deossa no se moverá hasta que llegue una oferta que cumpla con el precio de venta establecido por el club y que, al mismo tiempo, resulte atractiva para el futbolista.

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