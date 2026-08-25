Chino Huerta se fue de Pumas en enero de 2025 y, un año y medio después, el mexicano regresa al equipo donde mejor jugó.

Después de un año y medio de su salida de Pedregal, César ‘Chino’ Huerta volvería a ser futbolista de Pumas en las próximas horas. La directiva auriazul trabajó en las últimas semanas para concretar el regreso del extremo mexicano, quien formó parte del plantel que disputó el Mundial 2026 con el Tri.

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‘Chino’ Huerta fue una de las figuras de Pumas cuando estuvo en CU y por eso se ganó la oportunidad de que el Anderlecht lo compre, aunque su paso por Bélgica no fue el esperado. Con respecto a su regreso a Pedregal ya se habrían confirmado las cifras del traspaso.

Las cifras del traspaso

De acuerdo a lo informado por Fernando Esquivel de 365Scores, Pumas desembolsaría 2 millones de dólares a Anderlecht por César Huerta y además hay un millón de dólares más en caso de que el extremo mexicano cumpla con ciertas variables por rendimiento deportivo.

César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, agregó que el club auriazul se quedaría con el 100% de la ficha del futbolista. Pumas tenía el 20% de una futura venta y le compró al Anderlecht el porcentaje restante.

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César Huerta volvería Pumas tras su salida en enero de 2025 (Getty Images)

‘Chino’ Huerta firmaría un contrato por tres temporadas con opción a extenderlo en caso de que las partes estén de acuerdo. Es un negocio más que positivo para Pumas porque consigue el regreso del mexicano, quien será fundamental para el equipo, y lo hizo sin desembolsar un gran dinero.

El futbolista de la Selección Mexicana no ha tenido el paso esperado en Bélgica y la temporada pasada se perdió más de 25 partidos por una pubalgia. Pero ‘Chino’ Huerta ya estaría totalmente recuperado de la misma y espera recuperar su buena versión en CU.

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En síntesis