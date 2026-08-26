¿Por qué no juega Miguel Borja en América vs. Columbus Crew por la Leagues Cup 2026?

El delantero colombiano todavía no jugará en Las Águilas y se perderá el duelo por los cuartos de final de la Leagues Cup.

Desde las 20:45 horas de la CDMX, América enfrenta a Columbus Crew por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, pero las Águilas tendrán que afrontar este importante compromiso sin uno de sus refuerzos más esperados: Miguel Borja.

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Borja llegó hace pocos días al conjunto de Coapa y, aunque el América ya completó su registro ante la Liga MX, el cuerpo técnico decidió llevar su incorporación de manera progresiva. El atacante necesita tiempo para ponerse a punto físicamente, adaptarse al equipo y recuperar ritmo competitivo antes de afrontar un partido oficial.

La idea del América es que el colombiano tenga alrededor de dos semanas de preparación para entrenarse de la mejor manera junto a sus nuevos compañeros antes de debutar. Por ese motivo, hoy no jugará contra Columbus Crew y tendrá que esperar para estrenarse con las Águilas.

Miguel Borja no juega hoy ante Columbus Crew

El delantero colombiano no estará disponible para este partido de Leagues Cup. Su llegada reciente y el proceso de adaptación llevaron al cuerpo técnico a no acelerar los tiempos, especialmente porque Borja viene de un periodo en el que necesita recuperar ritmo de competencia.

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A pesar de que ya fue registrado oficialmente, el América apunta a que Borja llegue en las mejores condiciones posibles antes de darle sus primeros minutos. El atacante utilizará el número 93, dorsal que ya quedó registrado para esta nueva etapa con las Águilas.

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