¿Cuándo llega el Chino Huerta a los Pumas?

Ante un acuerdo inminente de Pumas y el Chino Huerta, el extremo estaría llegando al Pedregal esta misma semana.

Si hablamos de uno de los jugadores que más le dolió a la afición auriazul perder, sin duda es César Huerta. Y aunque el hecho de cumplir su sueño en Europa era algo positivo, su trayectoria por el cuadro universitario siempre estuvo lleno de buenos momentos, por lo que ahora estaría de vuelta en Pumas para una segunda etapa.

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Pumas le gana el fichaje al América, Toluca y Cruz Azul

De acuerdo con la información de César Luis Merlo, el equipo del Pedregal ya tenía negociaciones muy avanzadas por el futbolista, pues hace unas horas confirmó esta información cuando todos los medios ligaban al Chino como próximo refuerzo del Club América, por lo que esta noticia terminó de desmentir los rumores.

Ahora, hace unos minutos, el periodista de TUDN, Diego Armando Medina dio por hecho la llegada del Chino Huerta al conjunto de la Ciudad de México. Ante la posibilidad de que Toluca, Cruz Azul y las Águilas se lo quedaran, el trato ya quedó hecho con la directiva y estaría llegando en esta misma semana para ponerse a las órdenes de Esteban Solari.

¿Cuándo llega el Chino Huerta?

Según la misma fuente, Huerta estaría firmando un contrato por hasta tres años con el conjunto y para realizar sus pruebas médicas, estaría abandonando el Anderlecht en Bélgica para arribar el próximo miércoles 26 de septiembre a nuestro país para firmar su contrato y posteriormente ser presentado como parte de los refuerzos.

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Antonio Sancho habría sido clave para que se diera esta negociación y pudiera quedarse con el jugador entre los clubes que estaban peleando su fichaje. Se espera que en las próximas horas se revelen algunos otros detalles sobre su arribo, ya que es muy probable que la afición quiera recibir a uno de sus jugadores especiales.

En síntesis