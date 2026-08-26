¿Por qué no juega Paulinho en Toluca vs. Austin FC por la Leagues Cup 2026?

Antonio Mohamed no podrá contar con una de sus máximas figuras en el partido clave de la competencia internacional.

Toluca tendrá una nueva presentación por la Leagues Cup. Los Diablos Rojos visitan al Austin FC con la misión de quedarse con una victoria que les permita avanzar a las semifinales de la competencia internacional, aunque saldrán a la cancha sin la presencia de su máxima figura en ataque: Paulinho.

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En el caso de Paulinho, el cuerpo técnico lo probó en la semana durante la preparación del juego y no lo notó aún óptimo físicamente como para regresar de su lesión. El portugués todavía no ha jugado ningún partido en lo que va del segundo semestre y sumará otro encuentro más fuera del primer equipo de Toluca ante Austin FC.

La razón por la que no juega Paulinho en Toluca vs. Querétaro

La realidad es que el luso todavía se encuentra en proceso de recuperación de la lesión muscular que lo mantiene alejado de las canchas desde el comienzo de la temporada.

Con la ausencia de Paulinho, la alineación confirmada de Toluca para visitar al Austin FC en la continuidad de la Leagues Cup será la siguiente: Hugo González; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Everardo López, Érick Gutiérrez; Franco Romero, Alexis Vega; Jesús Angulo, Federico Viñas y Helinho.

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En síntesis