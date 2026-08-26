Descubre más sobre el terreno de juego que albergará el cruce de mexicanos y estadounidenses de esta noche.

América y Columbus Crew serán los animadores de un muy prometedor duelo de candidatos este miércoles por la noche, por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026. El más grande de México y una de las revelaciones de los Estados Unidos chocarán con la intención de sacar boleto a otra instancia decisiva rumbo al título internacional.

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Como las ‘Águilas’ recibieron, al igual que Toluca, el “privilegio de anfitrión”, no tendrán que visitar la cancha de Columbus, donde su rival hubiese tenido totalidad de aficionados. Este beneficio que América tuvo por ser el segundo mejor equipo de la tabla anual de la temporada pasada de la Liga MX, llevará el juego a una sede neutral.

La sede de este encuentro de cuartos de final de la Leagues Cup 2026 será el Dignity Health Sports Park, la casa de Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer. Este escenario es conocido por ambos equipos: por Columbus Crew ya que ha jugado allí por MLS, y por el América por haber ido en amistosos y en torneos continentales.

El DHSP aguarda por América y Columbus [foto: Getty]

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El Dignity Health Sports Park está localizado en la ciudad de Carson, en California, en el área metropolitana de Los Ángeles. El mismo está situado dentro del campus de la Universidad California State. La decisión de que la sede neutral sea en Estados Unidos y no en México está contemplada en el reglamento de esta Leagues Cup 2026.

Inaugurado en junio de 2003 y diseñada por los populares Rossetti Architects, este edificio es uno de los más antiguos de los utilizados para este torneo de MLS vs. Liga MX. El campus tuvo un costo de construcción de 150 millones de dólares, mientras que el estadio, queposee una capacidad para hasta 26 mil personas, costó 87 millones.

El estadio del encuentro entre América y Columbus Crew tiene ese nombre por un acuerdo de ‘naming’ con Dignity Health, una empresa estadounidense del sector de la salud. Esa compañía adquirió los derechos de denominación hace ya siete años. El “Sports Park” que completa el nombre hace referencia a que no solo es un estadio sino todo un complejo a su alrededor.