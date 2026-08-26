Por haber sido el mejor equipo de la tabla general del año pasado en el futbol mexicano, Toluca tendrá ‘privilegio de anfitrión’ en cuartos de final de la Leagues Cup 2026. ¿Qué significa esto? Que no podrá jugar en su propia cancha, pero tampoco será visitante en la casa de su rival de turno: jugará en un escenario neutral en EE.UU.

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En su próximo desafío en el certamen continental, los ‘Diablos Rojos’ se medirán ante Austin FC pero no en el Q2 Stadium, donde Austin disputa sus partidos de local habitualmente. Así como el conjunto mexicano tuvieron que volar al país vecino, los ‘Robles’ también debieron mudarse de sede en Estados Unidos para disputar este encuentro.

En esta oportunidad, el cuadro escarlata y el conjunto verdinegro se verán las caras en el Sports Illustrated Stadium. Esta fue la sede elegida a dedo por la organización de la Leagues Cup 2026 para este compromiso de cuartos de final. Es la casa de los New York Red Bulls, club que al igual que Austin FC milita en la Major League Soccer.

El clásico logo de Red Bull, en la platea del estadio [Foto: Getty]

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Este recinto anfitrión del juego entre Toluca y Austin se encuentra ubicado en Harrison, Nueva Jersey, a poco más de diez kilómetros de distancia de la ciudad de Manhattan. Inaugurado en marzo de 2010 tras una construcción que costó 200 millones de dólares, originalmente se llamó Red Bull Arena pero hoy es Sports Illustrated Stadium.

El nuevo nombre del escenario en cuestión surgió de un acuerdo de ‘naming rights’ a ¡trece años!, que fue el primer convenio de este tipo de la marca Sports Illustrated. El estadio donde se cruzarán Toluca y Austin FC cuenta con una capacidad para hasta 25 mil espectadores, un tamaño ‘promedio’ respecto a otras sedes de la Leagues Cup 2026.

Este establecimiento presenta un techo curvilíneo muy particular que cubre las gradas y deja el campo abierto, y una superficie de kentucky bluegrass de 120×75 yardas. Las tribunas están muy pegadas al campo para generar un ambiente más ensordecedor de fuera hacia adentro que contagie a los futbolistas: las primeras butacas están a 7 metros del terreno.