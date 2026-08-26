¿Qué canales pasan por televisión abierta América vs. Columbus Crew por la Leagues Cup 2026?

El equipo de Guillermo Almada quiere seguir por el buen camino y clasificar a las semifinales del certamen internacional.

Las Águilas del América buscan su pase a las semifinales de la Leagues Cup 2026 cuando se midan ante el Columbus Crew este miércoles 26 de agosto. El encuentro está programado para dar inicio a las 20:45 horas (tiempo del Centro de México) y se disputará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California.

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El conjunto azulcrema llega con la consigna de imponerse al vigente campeón de la MLS y reafirmar el poderío de los clubes de la Liga MX en esta etapa definitoria del certamen.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para fortuna de la afición americanista, el choque sí contará con alternativas de transmisión en señal abierta en México. El partido podrá seguirse en vivo a través de televisión pública por la señal de Imagen Televisión y por el Canal Nu9ve (TUDN).

De igual forma, para quienes prefieren las plataformas de streaming, el cotejo estará disponible a nivel global mediante la aplicación Apple TV.

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La actualidad de ambos equipos

El equipo de Coapa llega motivado a esta instancia tras mantener un rendimiento regular en el arranque del torneo local y superar con autoridad las fases previas de la Leagues Cup. América pretende aprovechar la gran presencia de su afición en suelo estadounidense para sellar el boleto a la siguiente ronda.

Por su parte, el Columbus Crew se presenta a este compromiso buscando dar la cara por la Major League Soccer. La escuadra de Ohio ha mostrado solidez colectiva y un dinamismo ofensivo importante que promete poner a prueba a la zaga azulcrema en un duelo de pronóstico reservado

En sintesis

América y Columbus Crew juegan este miércoles 26 de agosto en la Leagues Cup.

juegan este miércoles 26 de agosto en la Leagues Cup. Dignity Health Sports Park albergará el partido a las 20:45 horas de México.

albergará el partido a las 20:45 horas de México. Imagen Televisión y Canal Nu9ve transmiten el juego en televisión abierta para México.