El Estadio Nacional Chelato Uclés será el anfitrión del comienzo de una de las mejores series de esta primera ronda de la Concachampions 2026. En un marco espectacular y con una entrada prometedora, se viene un partido grande: Olimpia de Honduras y América de México, frente a frente. En este contexto, conoce cómo formarán ambos equipos para el duelo copero.

Los ‘Albos’ obtuvieron su boleto a esta edición del certamen de CONCACAF en condición de ‘semifinalistas de la Copa Centroamericana de Concacaf 2025’. Fueron el tercer mejor clasificado de Centroamérica, detrás de Alajuelense (campeón de ese torneo) y Xelajú (subcampeón de aquella competición).

Por su parte, las ‘Águilas’ sacaron su pasaje a este campeonato continental por haber sido ‘campeones del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX’. También, por ser el segundo mejor equipo ubicado en la temporada 2024-25 del futbol mexicano. Fueron el segundo mejor clasificado de México, detrás de Toluca (campeón del Clausura ’25 y mejor equipo ubicado en esa temporada).

¿Juega Raphael Veiga en América ante Olimpia por la Concachampions 2026?

En esta oportunidad, el flamante refuerzo del América no hará su presentación todavía. Según han reportado desde Coapa, el debut de Raphael Veiga sería ante Rayados, el fin de semana. El América recibe al Monterrey el próximo domingo en el Ciudd de los Deportes, partido en el cual el brasileño podría sumar sus primeros minutos. Hoy, acompañará al equipo desde afuera.

América esperará a Raphael Veiga hasta el domingo.

La probable alineación del América para visitar a Olimpia:

Luis Malagón.

Kevin Álvarez.

Sebastián Cáceres.

Ramón Juárez.

Cristian Borja.

Rodrigo Dourado.

Erick Sánchez.

Alexis Gutiérrez.

Brian Rodríguez.

Raúl Zúñiga.

Víctor Dávila.

DT: André Jardine.

La probable alineación de Olimpia para recibir al América:

Edrick Menjívar.

Kevin Güity.

Clinton Bennett.

Emanuel Hernández.

Carlos Sánchez.

Edwin Rodríguez.

Agustín Mulet.

José Pinto.

Jorge Álvarez.

Jorge Benguché.

Jerry Bengtson.

DT: Eduardo Espinel.

