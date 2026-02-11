El Estadio Ciudad de los Deportes será el anfitrión de un atractivo encuentro este miércoles 11 de febrero, cuando el Club América reciba a CD Olimpia. Se aproximan los últimos noventa minutos de la primera ronda de la Concachampions 2026, y el equipo mexicano se la juega en casa. Esta tarde-noche, solo uno avanzará a la siguiente ronda.

En la previa de este cruce internacional, André Jardine confirmó la formación de su equipo para disputar la revancha de la serie. Entre los elegidos, aparecieron pocas novedades respecto a los futbolistas que iniciaron el partido de ida ante Olimpia. América pone de lo mejor que tiene a disposición para buscar el pasaje a los octavos de final del torneo continental.

No obstante, las ‘Águilas’ tendrán una baja sensible de última hora: Alejandro Zendejas. El talentoso enganche del América no aparece ni entre los titulares ni entre los suplentes, y su ausencia tomó por sorpresa a los simpatizantes. Sobre todo, contemplando que el estadounidense viene de convertir el gol del triunfo ante Rayados por Liga MX el fin de semana.

Alejandro Zendejas se pierde la revancha de Concacaf [Foto: Getty]

Ahora bien, hay una razón para esta decisión, que parte del cuerpo técnico. El atacante no se recuperó aún de los dolores que lo hicieron salir reemplazado el sábado ante Monterrey en Ciudad de México. Si bien no se confirmó una lesión de gravedad, el entrenador optó por preservar a Alejandro Zendejas para los próximos desafíos del Club América.

André Jardine, DT del cuadro azulcrema, explicó su determinación antes del partido: “Dejamos a Zende afuera, en el entrenamiento aún no se sintió seguro para hacer movimientos más potentes, entonces al no estar al cien… Yo soy un entrenador que le gusta tener la certeza de que todos estén al cien por ciento, y hoy vamos con aquellos que están en su plenitud física”.

Con la ausencia de Alex Zendejas, la alineación del cuadro azulcrema para recibir a Olimpia en el Estadio Ciudad de los Deportes será la siguiente: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Jonathan Dos Santos, Rodrigo Dourado, Alexis Gutiérrez; Érick Sánchez; Brian Rodríguez y Víctor Dávila. En el banquillo, aparecen otros nombres fuertes como los de Henry Martin, José Raúl Zúñga y Raphael Veiga.

