En un verdadero partidazo, el Club América buscará sellar su pasaje a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026, cerrando la serie en casa este miércoles. Las ‘Águilas’ lograron una buena ventaja en el juego de ida en Honduras, y ahora tendrán que sostener la diferencia y poner un broche definitivo a la llave.

En el primer encuentro de este cruce internacional, el conjunto azulcrema venció por 2-1 a Olimpia sobre la hora en condición de visitante. Víctor Dávila había puesto arriba al América en el partido, luego empató las cosas Jorge Álvarez, y Ramón Juárez le dio la victoria al cuadro mexicano. Así, iniciarán la revancha con el marcador a su favor.

A qué hora juegan Club América vs. CD Olimpia por la Concachampions 2026:

El cotejo de este miércoles 11 de febrero está estipulado para dar comienzo a las 19.00 horas del Centro de México. El duelo de vuelta de la primera ronda de esta CONCACAF Champions Cup tendrá como sede al Estadio Ciudad de los Deportes. El América jugará en casa e intentará darle una nueva alegría a los fanáticos que lo acompañarán esta tarde-noche.

América recibe a Olimpia por la revancha de Concacaf [Foto: Getty]

Cómo ver EN VIVO Club América vs. CD Olimpia por televisión:

El compromiso entre las ‘Águilas’ y los ‘Albos’ no contará con televisación en México. Desafortunadamente para los aficionados, del América y otros clubes que querían ver el juego, el mismo no se podrá observar en TV. Ninguna de las señales, ni abiertas ni de cable, pasará en directo el partido de vuelta de la primera ronda.

Cómo ver EN VIVO Club América vs. CD Olimpia por Internet:

Mientras que por televisión no, el enfrentamiento internacional sí se podrá seguir en forma online en el territorio mexicano. El encuentro se podrá sintonizar en directo a lo largo y ancho del país, por la plataforma FOX One. Esta será la única manera de poder ver la revancha de la serie que definirá un nuevo clasificado a octavos de esta Concachampions 2026.

Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO de Club América vs. CD Olimpia:

