El Club América buscará arrancar su campaña internacional del 2026 con mejores pasos que en el ámbito doméstico, donde su inicio no ha sido el más prometedor. Este martes, las ‘Águilas’ harán su estreno en la Concachampions, un torneo que tiene en su palmarés pero que en los últimos tiempos se le ha hecho esquivo.

Como primer obstáculo de su camino rumbo al título, el cuadro azulcrema se verá las caras ante el CD Olimpia, campeón de la Liga de Honduras. Será en el marco de la primera ronda de esta edición del certamen de CONCACAF. El conjunto mexicano viajó a Centroamérica para visitar a los ‘Albos’ en un ambiente caliente.

¿Qué pasa si América pierde, empata o gana contra Olimpia por la Concachampions 2026?

En este partido que se disputará en Tegucigalpa, el resultado no será terminante: se trata del juego de ida de la serie y quedará todavía la revancha. Lógicamente, en caso de un triunfo o un empate las ‘Águilas’ tendrán grandes chances de clasificar ya que definirán la llave en casa. De sufrir una derrota, el América tendrá que trabajar duro en CDMX para revertir y avanzar de ronda.

América viene de cortar la sequía y busca otro triunfo [Foto: Getty]

¿Cuándo se juega la ida entre Olimpia y América por la Concachampions 2026?

El primer enfrentamiento de la serie entre hondureños y mexicanos se llevará a cabo HOY martes 3 de febrero, con sede en el Estadio Nacional Chelato Uclés (Honduras). El compromiso, a celebrarse en Tegucigalpa, dará comienzo a partir de las 20.00 horas del Centro de México, por la ida de la primera ronda de CONCACAF.

¿Contra quién juega el ganador de la serie de Concachampions 2026 entre Olimpia y América?

El vencedor de esta llave de primera ronda entre ambos clubes avanzará a octavos de final, donde tiene dos potenciales rivales. El que pase se cruzará con Philadelphia Union o Defence Force, equipos de Estados Unidos y Trinidad y Tobago respectivamente. Esos dos conjuntos se enfrentarán los días 18 y 26 de este mes para definir al clasificado.

¿Cuántos títulos de Concachampions ganaron América y Olimpia?

Este martes chocarán dos equipos que saben lo que es conquistar esta competencia. Mientras que los ‘Albos’ tienen 2 trofeos de este certamen continental (1972 y 1988), las ‘Águilas’ poseen 7 trofeos de este torneo (1977, 1987, 1990, 1992, 2006, 2015 y 2016). El América es el máximo ganador histórico de la Concachampions junto a Cruz Azul, ambos con siete.

