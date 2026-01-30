Cruz Azul tuvo un comienzo furioso de partido en su visita a ‘Bravos’ en la noche del viernes, lejos de casa. En un cotejo donde golpearon por duplicado desde el inicio, Agustín Palavecino marcó el primero antes del minuto de juego. Y rápidamente llegó el segundo, apenas instantes después de esa primera conquista ante un endeble FC Juárez.

Tras el pitazo inicial y saque del medio, ‘La Máquina’ salió con todo buscando llevarse puesto a su rival, posicionándose en sector ofensivo y siendo protagonista. Así, el volante argentino anotó el 1-0 ¡a los 25 segundos!, en una fugaz transición de ataque de Cruz Azul en el Olímpico. Los aficionados ni habían terminado de ingresar y ya se escuchó el grito.

Desde la banda izquierda, el ‘Toro’ se acercó a jugar, recibió, condujo el contraataque, y Gabriel Fernández dio una asistencia perfecta. Agustín Palavecino recibió ingresando al área, controló, y de derecha acarició el balón para mandarlo al fondo de la red. Todo el banco de Cruz Azul salió corriendo a festejar, entre alegría y sorpresa por la velocidad del gol.

Con su tanto tempranero para el triunfo parcial celeste, el gol de Agustín Palavecino a FC Juárez se convirtió en la anotación más rápida de la historia del club. Con el mismo tiempo (25′) igualó a la conquista de Ángel Sepúlveda a Pumas en el Apertura 2024. Ambas ocupan esa marca histórica en las páginas de la institución capitalina.

Por supuesto, a la vez, es el tanto más veloz en lo que va del Clausura 2026: el último gol tan fugaz en la Liga MX había sido el de Juan Brunetta a Tigres, en la cuarta fecha del torneo pasado. Eso sí, aún está lejos del récord absoluto del futbol mexicano, que está señalado en 9 segundos de comenzado el partido, una marca inédita.

Cruz Azul amplió el marcador instantes tras el gol de Palavecino:

En una ráfaga de ‘La Máquina’, llegó el 2-0 de la visita. José Paradela capturó un mal envío fuera del área y la clavó de media distancia para vencer al portero y estirar la ventaja ante FC Juárez. Los argentinos encaminan al cuadro celeste hacia la victoria en la casa de los ‘Bravos’. Con este resultado, Cruz Azul está alcanzando su tercer triunfo consecutivo.

