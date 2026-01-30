Es tendencia:
Kevin Mier, ausente en FC Juárez vs. Cruz Azul: por qué no juega el colombiano ante los ‘Bravos’

El guardameta de selección se perderá el partido del día de la fecha por el Clausura. Conoce la razón de su baja.

Por Martín Zajic

Cruz Azul, sin Kevin Mier ante Juárez: por qué no está disponible el portero
© Getty ImagesCruz Azul, sin Kevin Mier ante Juárez: por qué no está disponible el portero

El Estadio Olímpico Benito Juárez será el anfitrión de lo que augura ser un muy atrapante encuentro de viernes botanero. FC Juárez y Cruz Azul se reencontrarán esta noche en casa de los ‘Bravos’, en un duelo donde ninguno de los dos equipos querrá dejar puntos en el camino. Tras el último receso, el Clausura 2026 sigue derecho y los clubes necesitan escalar.

En la previa del encuentro, además de la ya conocida baja de Bogusz por su inminente salida, se supo que Kevin Mier no ocupará la portería de ‘La Máquina’. El guardameta colombiano, que desde su llegada la institución ha sido el indiscutido entre los tres postes, no formará parte del compromiso de esta jornada 4.

La ausencia del golero de la selección tricolor quedó fuera de la convocatoria para el juego de hoy dado que aún no se ha recuperado de su fractura de tibia. La jugada de su lesión fue una de las grandes escenas del campeonato pasado, recordando la patada de Carrasquilla en aquel partido con Pumas. Desde entonces, no ha estado a disposición.

El momento de la lesión de Kevin Mier [Foto: Getty]

Con la confirmación de que Kevin Mier continúa en rehabilitación, Andrés Gudiño será el arquero titular de Cruz Azul ante FC Juárez. El experimentado cancerbero lo ha hecho muy bien suplantando al colombiano en los últimos meses, y tiene toda la confianza de Nicolás Larcamón. Luego de un mercado fuerte del cuadro celeste, irán por el título y Gudiño debe estar a la altura de ese objetivo.

De acuerdo a los plazos establecidos por el cuerpo médico, se espera que Mier esté listo para regresar en marzo. La recuperación podía demandarle hasta seis meses, y se espera que a mediados de marzo podría llegar a entrenar con normalidad. Luego, no le será sencillo jugar: tendrá que ganarse nuevamente el puesto contra un competidor que está respondiendo bien.

Martín Zajic
