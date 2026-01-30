En la reanudación del campeonato, Cruz Azul intentará extender su racha positiva de los últimos juegos, cuando este viernes afronte un desafío de alta dificultad. El conjunto celeste visitará a FC Juárez en su cancha, por la jornada 4 de la fase regular del Clausura 2026. En este contexto, conoce las alineaciones con las que saldrán ambos contrincantes.

‘La Máquina’ llega a este próximo encuentro situado en el 4° puesto del torneo, donde se coloca con 6 unidades, producto de dos victorias y una derrota. En la fecha anterior, superaron por 1-0 a Puebla en condición de local, con el tanto de José Paradela sobre la hora.

Los ‘Bravos’, mientras tanto, alcanzan esta instancia ubicados en el 9° lugar de la tabla de posiciones, con 4 puntos, tras cosechar un triunfo, un empate y una caída. En su última actuación, igualaron 2-2 con Santos Laguna fuera de casa, con goles de Pizarro y Rodríguez.

La probable alineación de FC Juárez ante Cruz Azul:

Sebastián Jurado.

Francisco Nevárez.

Jesús Murillo.

Moisés Mosquera.

Javier Aquino.

Denzell García.

Madson de Souza.

Homer Martínez.

José Rodríguez.

Oscar Estupiñán.

Ricardo Oliveira.

DT: Pedro Caixinha.

La probable alineación de Cruz Azul ante FC Juárez:

Andrés Gudiño.

Willer Ditta.

Erik Lira.

Gonzalo Piovi.

Jorge Sánchez.

Carlos Rodríguez.

Jeremy Márquez.

Rodolfo Rotondi.

Agustín Palavecino.

José Paradela.

Gabriel Fernández.

DT: Nicolás Larcamón.