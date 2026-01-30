En la reanudación del campeonato, Cruz Azul intentará extender su racha positiva de los últimos juegos, cuando este viernes afronte un desafío de alta dificultad. El conjunto celeste visitará a FC Juárez en su cancha, por la jornada 4 de la fase regular del Clausura 2026. En este contexto, conoce las alineaciones con las que saldrán ambos contrincantes.
‘La Máquina’ llega a este próximo encuentro situado en el 4° puesto del torneo, donde se coloca con 6 unidades, producto de dos victorias y una derrota. En la fecha anterior, superaron por 1-0 a Puebla en condición de local, con el tanto de José Paradela sobre la hora.
Los ‘Bravos’, mientras tanto, alcanzan esta instancia ubicados en el 9° lugar de la tabla de posiciones, con 4 puntos, tras cosechar un triunfo, un empate y una caída. En su última actuación, igualaron 2-2 con Santos Laguna fuera de casa, con goles de Pizarro y Rodríguez.
La probable alineación de FC Juárez ante Cruz Azul:
- Sebastián Jurado.
- Francisco Nevárez.
- Jesús Murillo.
- Moisés Mosquera.
- Javier Aquino.
- Denzell García.
- Madson de Souza.
- Homer Martínez.
- José Rodríguez.
- Oscar Estupiñán.
- Ricardo Oliveira.
DT: Pedro Caixinha.
La probable alineación de Cruz Azul ante FC Juárez:
- Andrés Gudiño.
- Willer Ditta.
- Erik Lira.
- Gonzalo Piovi.
- Jorge Sánchez.
- Carlos Rodríguez.
- Jeremy Márquez.
- Rodolfo Rotondi.
- Agustín Palavecino.
- José Paradela.
- Gabriel Fernández.
DT: Nicolás Larcamón.