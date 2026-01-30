Es tendencia:
FC Juárez vs. Cruz Azul: las alineaciones del juego de la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX

'La Máquina' buscarán su tercer triunfo al hilo esta tarde-noche, cuando incursionen en un terreno muy difícil.

Por Martín Zajic

Cruz Azul visita a 'Bravos' en Ciudad Juárez.
Cruz Azul visita a 'Bravos' en Ciudad Juárez.

En la reanudación del campeonato, Cruz Azul intentará extender su racha positiva de los últimos juegos, cuando este viernes afronte un desafío de alta dificultad. El conjunto celeste visitará a FC Juárez en su cancha, por la jornada 4 de la fase regular del Clausura 2026. En este contexto, conoce las alineaciones con las que saldrán ambos contrincantes.

‘La Máquina’ llega a este próximo encuentro situado en el 4° puesto del torneo, donde se coloca con 6 unidades, producto de dos victorias y una derrota. En la fecha anterior, superaron por 1-0 a Puebla en condición de local, con el tanto de José Paradela sobre la hora.

Los ‘Bravos’, mientras tanto, alcanzan esta instancia ubicados en el 9° lugar de la tabla de posiciones, con 4 puntos, tras cosechar un triunfo, un empate y una caída. En su última actuación, igualaron 2-2 con Santos Laguna fuera de casa, con goles de Pizarro y Rodríguez.

La probable alineación de FC Juárez ante Cruz Azul:

  • Sebastián Jurado.
  • Francisco Nevárez.
  • Jesús Murillo.
  • Moisés Mosquera.
  • Javier Aquino.
  • Denzell García.
  • Madson de Souza.
  • Homer Martínez.
  • José Rodríguez.
  • Oscar Estupiñán.
  • Ricardo Oliveira.
DT: Pedro Caixinha.

La probable alineación de Cruz Azul ante FC Juárez:

  • Andrés Gudiño.
  • Willer Ditta.
  • Erik Lira.
  • Gonzalo Piovi.
  • Jorge Sánchez.
  • Carlos Rodríguez.
  • Jeremy Márquez.
  • Rodolfo Rotondi.
  • Agustín Palavecino.
  • José Paradela.
  • Gabriel Fernández.

DT: Nicolás Larcamón.

