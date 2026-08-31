¿Es probable que Willer Ditta se vaya a River Plate?

Ante el rumor de que River Plate busca a Willer Ditta, esta sería la realidad sobre su posible llegada.

Este lunes explotó la bomba justo en el mercado de fichajes de la Liga MX y es que después de que Cruz Azul anunciara varias noticias, se filtró por medios en Argentina que River Plate estaba interesado en hacerse de los servicios de Willer Ditta, por lo que el zaguero podría estar dejando La Noria para agarrar camino rumbo a Sudamérica.

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Sin embargo, hay varias versiones al respecto; la primera es que el equipo está pasando por un mal momento y con la salida de Eduardo Coudet, la plantilla podría reestructurarse en cuanto haya un sustituto adecuado, pero el tiempo está encima y tendrían que hacerlo lo antes posible para poder conseguir el fichaje del colombiano.

¿Es posible que se vaya Willer Ditta a River Plate?

Pero las fuentes argentinas han mencionado que en realidad en Cruz Azul pedían 9 millones de dólares por él y que sí, River mostró un interés en el zaguero de La Máquina, pero sólo habrían ofrecido 6MDD, ante ello, la directiva celeste se negó y hasta el momento ya todo estaba bajo control, por lo que no estarían negociando más.

Hay que recordar que en el equipo cementero sí tenían presupuestada la salida de Ditta y es que pensaban que con su actuación en el Mundial podrían salirle ofertas, lamentablemente no jugó como se esperaba y no llegaron esas oportunidades. De esta manera, habría una negociación sólo si pudieran concretar el costo.

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De acuerdo con Iker Carrera, la única opción de que en Cruz Azul lo liberen para ir a Argentina, sería que pagaran por él 14 millones de dólares, puesto que ya se ha vuelto indispensable y el monto que pidieron en un inicio se elevó. Se desconoce hasta el momento si con esta condición el equipo de River estaría dispuesto a intentarlo de nuevo.

En síntesis